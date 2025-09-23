Il Fabriano-Cerreto viaggia a gonfie vele

Vola il Fabriano Cerreto a punteggio pieno dopo tre partite (Eccellenza). La squadra di Giacomo Del Bene supera in casa anche l’ostacolo Montegranaro. "E’ stata una partita veramente equilibrata, combattuta - racconta l’allenatore del Fabriano Cerreto -. Il primo tempo abbiamo fatto discretamente bene, fallendo anche un paio di occasioni che potevano darci il secondo gol. E nella ripresa l’ansia del risultato ci ha fatto un po’ abbassare, ci ha creato qualche difficoltà contro un Montegranaro forte, soprattutto nel reparto offensivo. Ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a soffrire e a tenere il risultato".

Emiliano Ensina Sánchez, classe 2001, arrivato da pochi giorni, all’esordio ha lasciato il segno con un gol di testa poco prima della mezz’ora. "E’ un ragazzo arrivato dall’Argentina che ha svolto la preparazione a Trestina. Essendo di Città di Castello è un ragazzo che ho seguito. E’ una punta mobile, non strutturata, a cui piace giocare a calcio. Sono quelle punte di movimento che mi piacciono e non posso essere che contento che sia arrivato da noi".

Domenica amara invece per Osimana e Jesina. Per i giallorossi prima sconfitta stagionale, casalinga, in un Diana con oltre mille spettatori visto che prima del fischio d’inizio sono state presentate le formazioni del settore giovanile. Osimana punita da due episodi che sorridono a un K Sport Montecchio Gallo di qualità, ma cinico al punto giusto. Non basta il rigore del provvisorio pari siglato da Mafei a inizio ripresa. "La partita l’abbiamo fatta alla grande – afferma Claudio Labriola, mister dell’Osimana -. Siamo stati puniti da due episodi, forse le uniche due occasioni che abbiamo concesso. Tra l’altro il gol dell’1-2 mi lascia molto l’amaro in bocca perché la situazione era rivedibile, visto che dall’azione da cui è scaturito il corner c’era un fallo a nostro favore. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo: abbiamo pareggiato subito la partita per andare a vincerla ma abbiamo subito questo gol, una doccia fredda. Un risultato troppo pesante per quello che visto in campo".

Non basta una buona ultima mezz’ora invece alla Jesina per cogliere il primo punto in campionato. Al Carotti vince la Fermignanese (rigore dell’ex Cordella). I leoncelli recriminano invece per quel rigore fallito in pieno recupero da Minnozzi (parato da Marcantognini). Notte fonda in casa biancorossa alla ricerca di un allenatore (esonerato Malavenda dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, oggi si attendono novità), ma anche di risultati, punti e gol in partita ufficiale.