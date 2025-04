Il Fabriano Film Fest in lutto: è morta la direttrice Tomada

E’ lutto nel cinema indipendente italiano e a Fabriano. Valentina Tomada, attrice romana, era da oltre sei anni l’artefice dell’ulteriore salto di qualità di Fabriano Film Fest. E’ scomparsa ieri a 55 anni.

Anche grazie al suo operato il Fest, giunto alla sua tredicesima edizione, è diventato un punto di riferimento per cineasti emergenti e appassionati del settore. Sotto la sua guida, il festival ha introdotto nuove sezioni, come la "Music e paper movies", promossa in collaborazione con i Rotary club di Fabriano e Pesaro Rossini, entrambe Città creative Unesco rispettivamente per la carta e la musica.

La sua dedizione è stata riconosciuta da molti professionisti del settore che abbracciano la famiglia in questo momento di grande dolore. Marche film commission e Fondazione Marche cultura si uniscono al cordoglio generale: "Con grande dolore apprendiamo la scomparsa di Tomada, nota al grande pubblico per il ruolo di Palma in ’Il Paradiso delle signore’. Promotrice instancabile della cultura cinematografica, Valentina ha saputo dare un impulso straordinario alla diffusione del cinema indipendente nelle Marche, diventando un punto di riferimento per autori, artisti e spettatori. Il suo impegno nella valorizzazione del nostro territorio grazie al cinema resterà una preziosa eredità. La sua energia, il suo sorriso e la sua passione autentica per l’arte lasciano un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di incontrarla e collaborare con lei".