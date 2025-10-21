Il Fabriano Film Fest prende il via celebrando: "L’Eredità di Valentina" in ricordo di Tomada

Torna il Fabriano Film Fest, da giovedì (ore 21) a domenica al cinema Montini e lo fa celebrando "L’eredità di Valentina", un omaggio profondo a Valentina Tomada, anima e direttrice artistica del Festival, scomparsa prematuramente quest’anno. Sotto la sua guida, il Fabriano Film Fest è diventato uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale marchigiano, organizzato da Opificio delle Arti in collaborazione con Fabriano Città Creativa Unesco.

"In suo ricordo – spiegano i promotori - sarà presentato fuori concorso il cortometraggio da lei scritto e diretto, alla presenza del cast, e verrà consegnato il premio Fabriano Film Fest alla giovane attrice Serena Cianfriglia". Il Festival animerà la città con proiezioni, incontri, workshop e matinée per le scuole, in un programma che intreccia arte, inclusione e sostenibilità. La selezione del Fest propone 50 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, con una sezione speciale dedicata agli autori marchigiani, confermando la manifestazione come un punto di riferimento per la valorizzazione dei nuovi linguaggi e dei talenti emergenti del cinema contemporaneo.

Presidente di giuria sarà la direttrice del doppiaggio Fabrizia Castagnoli, mentre il regista Giovanni Piscaglia coordinerà la sezione Terra di Marche. Attesa per il premio Women Empowerment, dedicato a storie di forza e consapevolezza femminile, sarà assegnato da una giuria d’eccellenza composta da Lucianna De Falco, Barbara Begala e Paola Ribacchi per il Lions Club. Cinque i cortometraggi in concorso, provenienti da Italia, Russia, Turchia e Germania. "Nel corso delle quattro giornate – spiegano gli organizzatori - non mancheranno incontri con protagonisti del cinema e della televisione, che dialogheranno con il pubblico e riceveranno i riconoscimenti del Festival, presentati da Indri Qyteza Shiroka e Fabio Bernacconi. Si parte giovedì con Giovanna Sannino, giovane attrice rivelazione che ha conquistato il pubblico nel ruolo di Carmela nella serie Mare Fuori e autrice del libro Non sempre gli incubi svaniscono al mattino. Seguirà Antonia Liskova, attrice e modella slovacca naturalizzata italiana, interprete di numerosi ruoli di successo tra cinema, teatro e tv. Sarà poi la volta di Paolo Maria Frattesi, art director di Rainbow che condurrà un workshop di animazione. A portare musica Jonis Bascir, attore, compositore e conduttore radiofonico".