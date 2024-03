Il Fabriano va, l’Elpidiense vince il derby

Fabriano Cerreto

2

Marotta Mondolfo

0

CERRETO (4-3-3): Spitoni; Barilaro, Marino, Carnevali, Corazzi; Cicci, Francesconi, Gramaccia; Tizi (29’ st Bezziccheri) Zuppardo, Marinelli (35’ st Poeta). All. Tiranti.

MAROTTA MONDOLFO (4-4-2): Moscatelli; Tribocco, Di Gennaro, Scrosta, Piacenti (24’ st Rosati); Marino F. (29’ st Tonucci), Bastos, Bertarelli (40’ st Cordaro), Morganti (34’ st Pompei); Pantaleoni, Orciani. All. Giombetti

Arbitro: Giorgini di Jesi

Reti: 25’ pt Zuppardo, 27’ st Marinelli

Note – Spettatori 200 circa. Ammoniti: Gramaccia, Bastos, Scrosta

La capolista Fabriano Cerreto batte il Marotta Mondolfo con un gol per tempo (2-0) e allunga a +4 il vantaggio sui Portuali (45). Una gara gagliarda quella dei ragazzi di Tiranti che pur non esaltando hanno vinto senza soffrire troppo contro un avversario che ha giocato bene, ma non è mai riuscito ad impensierire Spitoni. Partenza blanda, poi al 25’ la gara decolla con il Fabriano Cerreto che passa in vantaggio: guizzo di Cicci che lancia in area Zuppardo che sull’uscita del portiere lo trafigge con uno splendido pallonetto (1-0). Al 41’ locali vicini al raddoppio: cross di Tizi incornata di Zuppardo, Moscatelli si esalta. Nella ripresa al 14’ Cicci manca il gol del ko, ma è solo rimandato al 27’: su una ripartenza Tizi salta un paio di giocatori, giunto al limite pesca Marinelli in area che di sinistro batte Moscatelli.

Angelo Campioni