Il Fabrizio De Andrè Ensemble con i grandi successi di Faber

"Faremo risuonare De André nel Teatro Comunale Tullio Giacconi, a Chiaravalle, con un concerto emozionante che rievoca i più grandi successi e le perle meno conosciute. Prosa e musica, nella forma del teatro racconto-concerto, intrecciate in modo coinvolgente, accompagnate da una scenografia semplice ma suggestiva, pensata per sostenere le diverse tematiche sociali e culturali tanto care a Faber". Così dal Fabrizio De André Ensemble sul concerto previsto per sabato della prossima settimana (ore 20,30).

Il progetto "A Forza di Essere Vento – Fabrizio De André Ensemble" è nato a gennaio del 2019 in occasione del ventennale della scomparsa di Faber. La comune passione per le canzoni di De André ha creato una speciale alchimia fra i componenti del gruppo. "Il desiderio di non disperdere questa "magia" – spiegano loro stessi – è divenuto ed è l’elemento che amalgama i componenti del gruppo, cresciuti singolarmente in diverse esperienze musicali. Percorsi musicali diversi che qui si incontrano e si fondono per rendere un intenso omaggio a un monumento della canzone d’autore italiana".

Sul palcoscenico si incontrano nove artisti provenienti da diverse località e con diverse influenze musicali: Dall’Alto Adige al Veneto, dal Friuli alla Calabria e alla Sardegna, con una strumentistica di assoluto rilievo. Biglietti a 15 euro su vivaticket.