Il faccia a faccia con il lupo "Era impaurito, non ha dato fastidio"

Era a passeggio lungo via Don Sturzo a Osimo un lupo filmato da un automobilista di ritorno a casa l’altra sera all’ora di cena. "Ho subito segnalato la situazione ai carabinieri. Era molto impaurito al passaggio della nostra auto. Non è stato un pericolo per noi", ha detto. Non è di certo la prima volta che un lupo viene fotografato o filmato dopo essersi spinto fino alle porte delle frazioni osimane. Un altro lupo è stato avvistato girovagare libero poche settimane fa in via Molino Torre e zona Gattuccio. Diversi automobilisti e residenti in allarme l’hanno filmato e poi hanno diramato l’appello a fare attenzione sui social, per raggiungere quanti più osimani possibili. Pesanti le incursioni alla fattoria osimana Santa Paolina dove hanno ucciso alcuni mufloni. Non solo Osimo: 3 lupi giravano indisturbati vicino al centro di Castelfidardo a inizio estate, nei pressi della scuola delle Fornaci e dell’area camper, e sono stati ripresi con il telefonino da due ragazzi in macchina. Tantissima la paura da parte di coloro che, impietriti, non hanno potuto far altro che constatare la loro presenza chiudendosi all’interno dell’abitacolo per evitare contatti con gli animali. E’ stato l’ultimo incontro ravvicinato dopo quello di pochi giorni prima in zona Acquaviva, sempre di notte, ma gli avvistamenti ormai vengono segnalati anche in pieno giorno. Come quello avvenuto in zona Pignocco, tra Osimo e San Biagio, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un’abitazione davanti il cancello d’ingresso.

Silvia Santini