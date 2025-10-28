Il "Fai" e i cambiamenti climatici. Porte aperte ai paesaggi a rischio

Il cambiamento climatico torna al centro dell’impegno del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Il risultato è la campagna nazionale ‘#FAIperilclima’, che si terrà nei primi due weekend di novembre. In vista della 30esima Conferenza delle Parti sul Clima COP30, i beni del FAI in tutta Italia apriranno le porte con visite speciali dedicate agli effetti concreti della crisi ambientale. Climatologi, agronomi, biologi e geologi accompagneranno il pubblico per mostrare come il cambiamento del clima stia già modificando paesaggi, colture e comunità locali. E’ l’occasione per riflettere, confrontarsi e conoscere soluzioni possibili alla crisi.

Nella provincia di Ancona l’appuntamento è per domenica 9 (ore 9,30, solo su prenotazione alla mail senigallia@delegazionefai.fondoambiente.it). La Delegazione FAI di Senigallia propone una passeggiata nell’entroterra senigalliese, per scoprire come anche il tartufo, ‘l’oro delle Marche’, patisce i cambiamenti climatici. Prevista una passeggiata di 8 chilometri nelle colline di Arcevia, partendo da Nidastore, verso San Pietro e Loretello, con rientro a Nidastore. Tra Loretello e Nidastore è prevista una sosta in una tartufaia: bosco storico privato, gentilmente aperto per il FAI, dove l’esperto Gianluigi Gregori, già Responsabile del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di S. Angelo in Vado, ci relazionerà sugli effetti del cambiamento climatico sulla produzione dei tartufi, vera eccellenza delle Marche, che sono la regione locomotiva dell’offerta italiana. La descrizione dettagliata del bosco e delle sue essenze sarà a cura di Martina Micci in relazione alla tesi da lei svolta sul contesto ambientale. Alla fine del percorso nel borgo di Nidastore si pranzerà a base di tartufo al ristorante Nido dell’Astore. Durante la camminata, nell’osservare il paesaggio si parlerà degli effetti del cambiamento climatico sull’agricoltura, in particolare sui prodotti tipici. Info: https://fondoambiente.it/eventi/falperilclimail-re-bianco-e-in-difficolta.

Nelle Marche saranno aperti anche la centrale idroelettrica di Capodiponte Mozzano (Ascoli Piceno), domenica 2 (ore 10) e l’Orto sul Colle dell’Infinito di Recanati, domenica 9 (ore 11 e ore 15).