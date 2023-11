Il fallimento educativo della società

Buonaiuto

Ha suscitato unanimemente choc e commozione il brutale femminicidio di Giulia Cecchettin. Con questo assassinio si cerca per l’ennesima volta di uccidere la speranza. Il pensiero va innanzitutto allo strazio dei familiari della studentessa e al dolore inimmaginabile che si può provare dinanzi alla perdita di una figlia massacrata in quel modo. Ma, nella settimana di iniziative di sensibilizzazione che culmina sabato nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a sconcertare è anche il fallimento educativo di un’intera società, incapace di trasmettere il supremo valore della sacralità della vita. Una civiltà che non sa formare le generazioni al rispetto della dignità umana produce tragedie che derivano non solo dalla mancanza di un’adeguata educazione sentimentale ma anche dall’assuefazione a una cultura di morte che nell’immaginario collettivo anestetizza l’orrore della sopraffazione e della brutalità. "La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma solo distruggerla", afferma Benedetto Croce. La rinascita dell’umanità può iniziare solo dalla fonte di vita che è la donna. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Don Oreste Benzi era il prete "dalla tonaca lisa", perché non si curava di rinnovare la sua talare invecchiata. Era troppo occupato a rincorrere i più disperati con l’amore contagioso e la carità inesauribile che lo caratterizzava. Ha percorso fino alla fine un cammino particolare: recarsi anche sui marciapiedi della prostituzione per dare voce a migliaia di giovani donne ridotte in stato di schiavitù e per combattere il fenomeno della tratta degli esseri umani. Lo sfruttamento del corpo femminile non è un semplice reato, bensì una catastrofe collettiva. È dovere comunitario proteggere la dignità delle donne e non possiamo restare indifferenti di fronte all’abuso.