Il Fanesi passa dai sogni di gloria alla realtà

Con l’affissione di un manifesto del rendering di come sarà quella che è considerata da molti tra le più grandi incompiute della città, scatta la fase propedeutica alla riqualificazione dell’ex Garage Fanesi: i cantieri partiranno entro l’estate e, ieri mattina, è stato apposto un cartellone che – appunto – offre un’idea "del domani" dell’immobile che si affaccia su piazza Mazzini. Un immobile acquistato nel 1999, pronto a trovare riscatto dopo oltre 20 anni di abbandono grazie al progetto ‘Miriqualifico’, con il quale verranno ricavati all’interno spazi per servizi essenziali, come l’Anagrafe e la Polizia locale, una ludoteca per i più piccoli, locali per attività dedicate agli anziani e uno spazio per il co-working rivolto principalmente ai giovani. C’è un finanziamento da 5 milioni euro del Pnrr dietro la riqualificazione del Fanesi. Sulla base di uno studio di fattibilità, predisposto dagli uffici tecnici, il Comune ha partecipato ad un bando del Ministero dell’Interno per interventi ‘di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale’. Sarà mantenuta la facciata del primo Novecento, ma il resto dell’immobile sarà demolito e ricostruito.

Attraverso una nuova razionalizzazione degli ambienti sarà possibile utilizzare tutti i 6.200 metri cubi dell’edificio originario, con una superficie lorda di 1.900 metri quadri. A questi vanno aggiunti gli spazi interrati per il ricovero dei veicoli della Polizia locale, locali ad uso pubblico e parti non coperte. Saranno realizzati nuovi collegamenti con il resto della città, in particolare con la stazione attraverso un secondo ingresso collegato al vicolo del Cantinone. Dal Castello fanno sapere che i lavori saranno affidati entro luglio. "Nella nostra programmazione la riqualificazione del Fanesi è fondamentale: l’edificio diventerà il cuore pulsante del centro – commenta il sindaco Stefania Signorini –. La posizione strategica, a pochi passi da piazza Mazzini, lo rende ideale per ospitare servizi, attività sociali ed educative". Signorini considera "l’ottenimento di questo finanziamento" come "uno dei risultati più importanti perché consente di riqualificare un edificio storico, rimasto un’incompiuta per oltre vent’anni e simbolo di degrado in pieno centro città". Soddisfazione anche per gli assessori a Lavori Pubblici e Urbanistica Valentina Barchiesi e Clemente Rossi, per i quali "i punti di forza saranno il recupero di un’opera incompiuta, il consumo zero di suolo, l’efficientamento energetico e la creazione di spazi verdi sulla copertura dell’edificio".