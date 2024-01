"Il favoloso beffardo". Mostra su Sirio Bellucci

"Il favoloso beffardo" alla galleria Puccini di Ancona. È il titolo della mostra che racchiude il mondo del fabrianese Sirio Bellucci, omaggiato dall’Amia (Associazione marchigiana iniziative artistiche) in occasione dei cento anni dalla nascita. Dopo la pittura concettuale e le frequentazioni romane con Gino De Dominicis, Man Ray, Enzo Cucchi e Pio Monti, dopo l’apprezzamento di Achille Bonito Oliva, che lo recensì sul Corriere della Sera, dopo la copertina di una sua opera sulla rivista Flash Art, Sirio Bellucci tornò alla natia Belvedere di Fabriano, per riscoprire il mondo delle proprie origini. Cambiò anche il suo modo di fare arte. L’esposizione in via Matteotti esprime questi due ambiti dell’artista. Curata da Francesco Maria Orsolini, amico di Bellucci, la mostra è realizzata grazie ai prestiti del Trust Sirio Bellucci di Fabriano e di alcuni collezionisti anconetani. L’intensa produzione artistica di Bellucci è dominata da un recupero della figurazione in chiave fortemente autobiografica e visionaria, in cui non viene mai ad esaurirsi la vena ironica, surreale e paradossale, alimentata dai intensi e originali interessi letterari e filosofici. La mostra resterà aperta fino al 17 febbraio, da mercoledì a sabato (ore 17-19.30, l’ingresso libero).