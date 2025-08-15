Il Ferragosto non tradisce: tutto sold out

Ferragosto da sold out sulla spiaggia di velluto, camere a mille euro a notte. Quella che si avvia alle battute finali è stata un’estate col freno tirato, anche se Senigallia è una delle località che è riuscita a mantenere un’affluenza costante per tutto il mese di luglio.

Cambiano le tipologie di soggiorno, con l’aumento dei costi la gran parte sceglie di soggiornare dal giovedì alla domenica: "Nei primi giorni della settimana si crea un buco che è difficile da coprire – spiega Marco Manfredi, presidente Federalberghi – è un trend che va avanti da qualche anno e che è sempre più diffuso".

Bene il Jamboree, dieci giorni in cui la città è stata presa d’assalto, ma anche durante il Festival, la maggior affluenza è stata registrata nel fine settimana. Per Ferragosto la città ha fatto il pieno, le poche camere disponibili negli hotel hanno fatto schizzare i prezzi alle stelle: per tre notti, inclusa quella di ferragosto, si spendono 4mila 147 euro in una camera quadrupla in un hotel tre stelle fronte mare, con colazione inclusa.

Nessun last minute, le ultime due camere disponibili in un hotel a tre stelle vengono offerte in un noto portale web a 4mila 407 euro, ma a questo prezzo, oltre alla colazione, è inclusa anche la cena.

Non solo camere d’hotel a peso d’oro, ma anche affitti estivi: per una casa fronte mare, in zona centrale, la settimana di ferragosto si spendono anche 3mila e 500 euro. Prezzi alti anche in periferia dove per lo stesso periodo il costo scende a mille e 500 euro. Cambia tutto a fine mese quando una camera doppia in un hotel quattro stelle, per un soggiorno di tre notti e quattro giorni, costa meno di 800 euro.

In questi giorni di ferragosto sono sold out anche i ristoranti, molti dei quali hanno scelto di comunicarlo attraverso il proprio profilo social. Molto attivi anche gli stabilimenti balneari dove fino a domenica sono numerose le cene al tramonto, accompagnate da dj set, ma anche tantissime iniziative come karaoke, cocomeraie, nutella party e caccia al tesoro.

In attesa del rush finale degli eventi estivi, tra fuochi d’artificio e festival del giallo, prima della tradizionale Fiera di Sant’Agostino, gli operatori si godono questo week-end, il primo da sold out, anche se uno dei tanti da bollino rosso in quanto a traffico e parcheggi. Molti infatti i turisti che ogni giorno approfittano del bus in transito sul lungomare per i loro spostamenti.