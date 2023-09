Il festival al Comunaledi Montecarotto:sul palco il Trio Chimera

Nuovo appuntamento infrasettimanale con il Festival Pergolesi Spontini di Jesi, che stasera (ore 21) fa tappa al Teatro Comunale di Montecarotto per il concerto di musica da camera "Residart II".

Sul palco salirà il Trio Chimera, composto da Marta Ceretta al pianoforte, Stefano Raccagni al violino e Giorgio Lucchini al violoncello. Giovane e talentuoso gruppo italiano, vincitore della borsa di studio 2023 FPS-Residart-Oesc per un corso intensivo di formazione specialistica in musica da camera presso il Castello del Cassero di Camerata Picena, l’ensemble si esibisce in un programma di musiche di Luigi Boccherini (Sonata op.12 n.4), Alfredo Casella (Siciliana e burlesca op.23 bis), Franz Joseph Haydn (Trio Hob.XV:18) e Ludwig van Beethoven (Trio op.70 n.2). Il gruppo nasce nel 2021 dal desiderio di tre amici di approfondire il repertorio per trio con pianoforte.