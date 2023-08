Il Festival ‘Ambarabà’ chiude con lo spettacolo "A pesca di emozioni" con gli Eccentrici Dadarò

Si chiude nel cortile della Scuola Pascoli di Senigallia il 25° Festival ‘Ambarabà’, promosso dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 13 comuni della provincia di Ancona. Per l’occasione, a tutti i bambini presenti sarà dato un piccolo dono. Stasera (ore 21.30) va in scena "A pesca di emozioni" degli Eccentrici Dadarò, compagnia lombarda tra le più attive nel settore del teatro per ragazzi. È uno spettacolo ‘leggero come i palloncini’, che parla di emozioni con il linguaggio dei colori. Si racconta la storia di un uomo che adorava pescare; appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua bici e pedalava verso il mare… Una storia piccola, che scorre insieme alla giornata di pesca in un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è proprio lì che risiedono le emozioni.