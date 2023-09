Il festival "Cineoff" approda a Jesi: quattro gironi di eventi e incontri

"Cineoff" il festival internazionale di cinema indipendente si sposta a Jesi.

Quattro giorni di eventi, proiezioni e incontri, a ingresso libero, a palazzo dei Convegni con numerosi ospiti del mondo del cinema. Previsto anche il saluto in collegamento, di Serena Autieri, testimonial di Loto, associazione no profit che sostiene le donne affette da tumori ginecologici.

Cineoff, direzione artistica di Elena Casaccia, parte mercoledì prossimo alle 18 con la proiezione, in lingua originale (con sottotitoli in italiano), di corti italiani finalisti e incontro con il regista e autore di "Sir" Maurizio Ravallese, "Agosto in pelliccia" Alessandro Rocca e "Il duello" di William Delli Quadri.

Alle 19 la proiezione di corti internazionali finalisti e ancora incontro con autori e registi. Seguirà la premiazione del miglior corto nazionale e internazionale. Alle 21,30 poi la proiezione di "Virna Lisi, la donna che rinunciò a Hollywood" documentario di Fabrizio Corallo (1982).

Giovedì prossimo (ore 18) poi spazio alla masterclass di produzione cinematografica con Francesco Lattarulo producer di Mediterraneo cinematografica. Alle 19 poi tra le presentazioni ci sarà Giulia Sara Salemi attrice e giovanissima tiktoker con 6 milioni di follower. Sabato alle 21,30 verranno consegnati i premi al miglior lungo italiano e verrà consegnato il premio come miglior attore a Fabio Troiano, attore e conduttore del programma tv Bell’Italia su La7 protagonista di un film in finale.