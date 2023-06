Il festival del gelato torna per tre giorni con i suoi maestri

Appuntamento da oggi a domenica con il Gelato artigianale Festival di Agugliano, la grande manifestazione dedicata non soltanto al prodotto "gelato" in senso stretto, ma alla tradizione e alla cultura gelatiera diffusa nelle Marche, in Italia e nel mondo.

Il Festival, organizzato dall’associazione omonima, è giunto alla 12esima edizione, dopo la pausa determinata dalla pandemia, ed ha ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche. Una manifestazione che per tre giorni, con il suo ricco programma di convegni, spettacoli e musica, movimenterà le strade e le piazze di Agugliano e diventerà punto di riferimento e di incontro per maestri gelatieri, appassionati e operatori del settore.

Alla presentazione che ha dato ufficialmente il via alla settimana del Festival era presente il cantante Enrico Ruggeri al quale è stato conferito un riconoscimento per aver saputo coniugare in un pensiero, il "gelato d’inverno", i valori della vita, della sofferenza, dell’amore e dell’amicizia. Oggi al via al Festival alle 18 con visita itinerante da piazza Vittorio Emanuele II dei gelatieri per le vie del paese e poi dalle 20 aperitivi e musica live in centro storico. Domani in piazza dalle 19 presentazione live dei gelatieri per la Coppa Agugliano e alle 22 concerto dei Folkantina mentre via Sauro ospita lo spettacolo dei Mercenari d’Oriente. Domenica alle 19 la Coppa Varnelli, i gelatieri abbineranno il liquore ai propri gelati. Spazio bimbi incluso. Bus navetta gratuito e ingresso libero all’evento che gode del supporto di Confapi e Confcommercio.