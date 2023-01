"Il festival del giallo rischia di sparire"

‘Ventimilarighesottoimari’, il festival del noir vale 2 mila euro. "Non tutti sanno che a Senigallia potrebbe naufragare un altro evento. Mi riferisco al festival ‘Ventimilarighesottoimari in giallo", una manifestazione nata e ideata a Senigallia che negli anni è andata sempre più affermandosi richiamando pubblico e conquistando anche le pagine della stampa nazionale – spiega Stefania Pagani, consigliera Vola Senigallia - un appuntamento fisso per gli amanti del genere ove il Noir ha sempre dato spazio al giallo civile. La rassegna, infatti, si è occupata delle tante stragi e zone d’ombra che hanno purtroppo caratterizzato la storia del nostro Paese. Un patrimonio socio culturale che andrebbe sostenuto e sempre più valorizzato". Un evento giunto alla dodicesima edizione, che negli anni ha ospitato veri e propri mostri sacri del genere e per cui, nonostante il successo dell’ultima edizione, è previsto un budget ridottissimo. "Scopriamo che, nel bilancio che sta per essere approvato, il Comune di Senigallia sta per investire solo 2mila euro. Sì, avete letto bene, solo 2mila euro – prosegue - Allorché la sottoscritta ha evidenziato tale questione nella Commissione di competenza, il Sindaco ha risposto che il Festival si farà e che il Comune sta vagliando l’ipotesi di ottenere ulteriori fondi. Ma, portare in Consiglio Comunale un bilancio da approvare con soli 2mila euro da destinare a questo evento, la dice lunga su quanto l’Amministrazione creda davvero nel valore di questa manifestazione". L’auspicio è che a breve vengano stanziati altri fondi, anche per ‘raggiungere’ il contributo offerto ad altre manifestazioni che non hanno lo stesso successo e lo stesso rilievo nazionale che da sempre viene riservato a ‘Ventimilarighesottoimari’.