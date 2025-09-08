Il festival del gol

FERMIGNANESE 3: Febbo, Gobbi (17’ st Pensalfini, 22’ st Salvucci), Tomassini, Violini (31’ st Paolucci), Ciaramitaro, Passalacqua, Cichella, Panichelli, Cognigni (27’ st Marcaccio), Ferreira, Spagna (39’ st Merzoug) All. Buratti

FERMIGNANESE: Marcantognini, Mattioli (44’ st Patrignani G.), Labate, Giovanelli, Fraternali, Mariotti (15’ st Luggiarini), Cantucci (20’ st Patrignani), Bozzi, Cordella, Abduihi (27’ st Izzo) Saidykhan. All. Pazzaglia

Arbitro Crincoli di Ascoli Piceno

Marcatori: 35’ pt Spagna, 39’ pt Cantucci, 11’ st, 13’ st Ferreira, 46’ st Bozzi, 51’ st Cordella.

Note: Ammoniti: Passalacqua, Marcaccio. Espulsioni: Passalacqua per doppio giallo al 24’ st.

Il primo squillo dei padroni di casa, (8’) colpo di testa di Cichella e super intervento di Marcantognini. Il Trodica la sblocca alla mezzora, (35’) cross mancino di Violini per Spagna che svetta in area e insacca la sfera. La gara viene sospesa per 10’ per un malore di un ragazzo a bordo campo. Due minuti dopo la ripresa c’è il pari della Fermignanese (39’), contropiede che trova la difesa di casa disattenta e Cantucci di testa scavalca Febbo. Ripresa. Il Trodica ritrova il vantaggio con un eurogol di Ferreira (11’), sinistro dai venticinque metri imparabile sotto l’incrocio. Un minuto più tardi c’è anche il tris, ancora Ferreira bravo a sfruttare una disattenzione difensiva e 3-1. L’episodio che sposta gli equilibri è a metà ripresa, (24’) espulsione di Passalacqua per doppio giallo e Trodica in dieci. La squadra di Buratti resiste fino al recupero, quando incassa prima il gol di Bozzi di testa, per il momentaneo 3-2 e all’ultimo minuto il rigore, per fallo di Febbo su Bozzi, segnato dal glaciale Cordella, che sancisce il 3-3 finale.

Marco Natalini