Il festival del noir in riva al mare Dal delitto di via Poma a Pacciani

Dal 21 al 25 agosto torna "Ventimilarighesottoimari in giallo", il festival del noir che ha deciso di dedicare l’anteprima della dodicesima edizione alla storia dei capolavori salvati dalla guerra e dai nazisti ma che è pronto ad esplorare altri importanti appuntamenti del giallo civile. Lunedì 21 agosto alle 18,30 nei giardini della Scuola Pascoli sarà Luca Corvi a dare il via alla kermesse con ‘Giallo all’Italiana’ e alle 21,30 appuntamento con Giancarlo di Cataldo con ‘Colpo di ritorno – un caso di Manrico Spinori’.

Il 22 agosto alle 18,30 ‘Colpirne Uno’ con Mario Di Vito mentre il giorno successivo l’atteso incontro con Silvia Cassioli che presenta ‘Il Capro’: otto delitti, sedici morti, diciassette anni di terrore. Partendo dalla gioventù di Pietro Pacciani e dei "compagni di merende". "Si parlerà oltre che del mostro di Firenze, del delitto di via Poma, il cold case più misterioso degli ultimi anni, con Raffaella Fanelli e del processo Peci con Mario Di Vito" spiega Paolo Mirti, direttore artistico del Festival. Nello stesso giorno alle 21,30 si parlerà della strage di Piazza Fontana con Massimo Raffaeli e ‘Il romanzo della strage, Paolo Volponi, il sipario ducale’. Giovedì 24 agosto alle 18,30, sempre nei giardini della scuola Pascoli si parlerà di Giallo all’italiana con lo storico del giallo Massimo Carloni, un incontro possibile grazie alla Fondazione Rossellini: "La Fondazione è un partner fondamentale. In questa edizione cura nella galleria expo la mostra le astronavi del giallo dedicata all’illustratore Carlo Jacono, promuove due incontri con Luca Crovi e Massimo Carloni sui primi dieci anni del giallo italiano e un laboratorio a Palazzetto Baviera di lettura aumentata a cura di Laura Ceccacci" prosegue Mirti. E alle 21,30 spazio al delitto di via Poma con ‘Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni’ nell’incontro con Raffaella Fanelli.

Un’edizione che rivede in scena anche autori che hanno già dato grandi contributi al Festival: " Si tratta di due autori amatissimi dal pubblico come Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni. De Cataldo presenterà il suo ultimo romanzo ‘Colpo di ritorno’ che ha come protagonista il pm amante della lirica Manrico Spinori – conclude Mirti –. De Giovanni invece chiuderà il festival e sarà la voce narrante di uno spettacolo alla Rotonda a Mare dedicato alla musica napoletana con musiche dal vivo di Marco Zurzolo Duo e con Marianita Carfora. Si intitola passione e ci regalerà i sentimenti e le atmosfere di Napoli e dei personaggi dei romanzi di De Giovanni". Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Silvia Santarelli