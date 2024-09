Il festival letterario "Berta Filava". I libri e la vita intima dei suoi autori

Nuova sede per il festival letterario "Berta Filava" di Ancona, la cui quarta edizione sarà ospitata sulla Terrazza delle Fontane dell’Hotel SeePort. Una location da cui si gode uno straordinario panorama, che potrà essere ammirato dal pubblico e dagli ospiti degli incontri, in programma venerdì 13 e sabato 14 (ingresso libero; prenotazioni sul sito www.bertafilava.it e pagine social). I libri, ma soprattutto la vita intima degli autori, saranno protagonisti delle due giornate del festival. Il tema di quest’anno è "Leggimi, leggiti", e sarà affrontato da quattro ospiti. Giada Biaggi, stand-up comedian e scrittrice, ha esordito nel 2022 con ‘Il bikini di Sylvia Plath’ (Edizioni Nottetempo). Ha collaborato con varie testate, tra cui Cosmopolitan, D – la Repubblica, Elle e Marie Claire. E’ ospite fisso del programma ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ di Pietro Chiambretti. Ad Ancona presenterà il suo ultimo lavoro ‘Comunismo a Times Square’ (Feltrinelli). Francesco Carofiglio, scrittore, architetto, illustratore e regista, ha pubblicato con alcuni tra i più grandi gruppi editoriali, in Italia e all’estero. Tra i suoi numerosi romanzi ci sono ‘L’estate del cane nero’ (Marsilio), ‘La casa nel bosco col fratello Gianrico’ (Rizzoli), ‘L’estate dell’incanto’ (premio selezione Bancarella 2020) e ‘Le nostre vite’ (Piemme). Il suo ultimo libro è ‘La stagione bella’ (Garzanti). Federica De Paolis, dialoghista cinematografica e autrice televisiva, con ‘Le imperfette’ ha vinto il Premio DeA Planeta 2020. Nel 2022 ha pubblicato ‘Le distrazioni’, Premio Selezione Bancarella 2023. E’ stata tradotta in diverse lingue. Al festival dorico presenta ‘Da parte di madre’ (Feltrinelli). Mattia Signorini ha pubblicato ‘Lontano da ogni cosa’ e ‘La sinfonia del tempo breve’ per Salani, ‘Ora’ e ‘Le fragili attese’ per Marsilio, ‘Stelle minori’ e ‘Una piccola pace’ per Feltrinelli, di cui parlerà ad Ancona. Dopo aver lavorato come editor e talent scout a Milano, oggi dirige la scuola di scrittura Palomar a Rovigo ed è direttore artistico del Festival letterario Rovigoracconta. ‘Berta Filava’ esiste grazie all’amore e alla passione di Laura Fagioli, direttrice artistica, Magnolia Burini, responsabile organizzativa, Claudio Pauri, regista e sceneggiatore, oltre che grazie alla collaborazione degli sponsor che hanno reso possibile l’evento: The begin Hotels, Rotary Club 25-35, Astea Energia, Love Caffé Centrale Sirolo e Sigmar.