Il festival organistico chiude nella cattedrale di San Ciriaco

E’ la Cattedrale di San Ciriaco ad Ancona la sede scelta per l’ultimo appuntamento del Festival organistico internazionale ‘Città di Senigallia’. Questo pomeriggio (ore 19) è in programma un concerto in memoria di Leopoldo Uccellini, Cavaliere di Gran Croce e Commendatore di San Gregorio Magno, concerto dedicato al musicista marchigiano Arturo Clementoni nel quarantesimo anno dalla scomparsa. Protagonisti saranno l’organista Giuseppe Monari, il Vox Poetica Ensemble (soli e coro) e il direttore Lorenzo Chiacchiera, che eseguiranno il ‘Cristo risusciti’ e la ‘Missa Jubilaris Anni Sancti MCML’ per coro a tre voci miste e organo di Clementoni, e il ‘Salve Regina’ per coro a quattro voci e organo di Arvo Pärt.