Il festival Pergolesi Spontini chiude con musica, teatro e danza

Week end di musica, teatro e danza con la chiusura del Festival Pergolesi Spontini. Stasera (ore 21) alla chiesa degli Aroli di Monsano si esibisce un pianista d’eccezione, il giapponese Keigo Mukawa, e con lui il Trio Chimera (composto da Marta Ceretta al pianoforte, Stefano Raccagni al violin e Giorgio Lucchini al violoncello), ma anche l duo Leonardo Taio, viola & Sofia Adinolfi, pianoforte, per il concerto di musica da camera "Residart III". In programma, musiche di Robert Schumann, Igor Stravinsky (la Suite Italienne), e di Frédéric Chopin. Protagonisti sono giovani artisti internazionali, ospiti del Festival grazie a Residart, la prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche, e a Orlando European Summer Course for Chamber Music, uno dei più prestigiosi festival di musica da camera dei Paesi Bassi, con i quali la Fondazione Pergolesi Spontini ha sottoscritto un partenariato per produzioni musicali e corsi di specializzazione di Musica da Camera. Keigo Mukawa è vincitore di numerosi e ambiti riconoscimenti fra cui il 1primo premio del concorso del Giappone di Musica, il Secondo Gran Prix Marguerite Long-Thibaud, e finalista del Concours Reine Elisabeth di Bruxelles. Domani poi doppio appuntamento con Roberto Prosseda, uno dei pianisti più attivi nella scena concertistica internazionale, presidente dell’associazione Mendelssohn Italia, co-fondatore e direttore artistico dell’Associazione di volontariato "Donatori di Musica". Alle 21 si esibirà al Teatro Pergolesi di Jesi, per il concerto "Piano with joy" su musiche di W.A. Mozart, F. Mendelssohn, J.S. Bach, F. Schubert, R. Schumann. Il programma è ispirato al concetto che la musica possa essere anche portatrice di gioia, leggerezza e serenità. Domenica alle 11 l’appuntamento con "Residart IV" è all’auditorium di Santa Teleucania a Morro D’Alba, con il pianista Keigo Mukawa e il Quartetto Elmore composto dai violinisti Xander Croft e Miles Ames, e da Inis Oírr Asano alla viola e Felix Hughes al violoncello. L’Elmore Quartet è un dinamico e pluripremiato giovane ensemble britannico, fondato nel 2017.