Il festival "Popsophia" fa boom: "Ma caos organizzativo e favoritismi"

La trilogia delle feste di Popsophia dedicata a Raffaella Carrà fa il botto, ma il successo dell’evento va oltre le previsioni e lascia decine di persone fuori dalla Mole. L’organizzazione dell’evento è letteralmente saltata sabato sera quando, sotto la pioggia e il vento gelido, buona parte del pubblico è stato costretto a restare fuori. Tra loro, soprattutto, quelli che avevano prenotato la serata del 27 dicembre scorso, saltata all’ultimo momento a causa dell’influenza che aveva colpito Lucrezia Ercoli, la direttrice artistica di Popsophia. Lunghe code, attese in mezzo alle intemperie per vedersi la strada sbarrata e, se non bastasse, è scoppiato pure il caso Lupacchini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia nonché presidente della Commissione Cultura. Un video in possesso dell’opposizione di centrosinistra la riprenderebbe mentre fa entrare nella sala della Mole alcuni suoi conoscenti, bypassando la coda in barba alle decine di persone in fila da ore e molto arrabbiate.

Dunque, un doppio attacco: da una parte le polemiche sull’organizzazione dell’evento, in effetti completamente sfuggita di mano, e, dall’altra i presunti favoritismi della consigliera di Fratelli d’Italia. L’affondo del centrosinistra è duro e diretto: "Un sistema caotico, fatto di favoritismi, che non ci piace affatto e che coinvolge purtroppo anche la presidente della Commissione Cultura, Angelica Lupacchini, impegnata, come dimostra un video che sta circolando, a far entrare tra le proteste solo alcuni suoi conoscenti e raccomandati: un atteggiamento inaccettabile per chi ha un ruolo di responsabilità. Lupacchini – scrivono in una nota i consiglieri di minoranza Carlo Pesaresi, Federica Fiordelmondo, Giacomo Petrelli, Susanna Dini, Stefano Foresi, Mirella Giangiacomi, Andrea Vecchi, Diego Urbisaglia e Ida Simonella – anziché regolare il traffico di un evento organizzato male, dovrebbe piuttosto preoccuparsi di convocare la Commissione Cultura, ferma praticamente dal suo insediamento. Mesi fa avevamo richiesto, a norma di regolamento, anche la convocazione di una seduta per confrontarci sulle politiche culturali della città, sulla biblioteca, sull’utilizzo della Mole nella prossima stagione estiva e siamo ancora in attesa".

Fin qui la polemica politica che però si lega anche a quella ‘tecnica’, ossia lo svolgimento della serata. Nei post sui social pubblicati da esponenti della maggioranza, assessori e consiglieri, si concede spazio all’esaltazione di un evento effettivamente riuscito e di una certa qualità, ma neppure una riga sul fiume di proteste di chi è rimasto fuori. L’appuntamento, costato 29mila euro, era gratuito, dunque era normale che ci potesse essere un amplio e ulteriore afflusso di spettatori: "L’organizzazione della serata ‘Tanti auguri’ di Popsophia la sera della Befana è stata un disastro – rincara la dose il centrosinistra – Un evento organizzato senza nemmeno un banale sistema di prenotazioni, con decine di persone in fila sotto la pioggia per poi essere rispedite a casa per esaurimento posti. Alle loro proteste noi ci associamo. Un evento gratuito, in una sala relativamente capiente, non può non prevedere la prenotazione".