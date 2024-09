Il Festival sotto il Conero sbarca al parco Kennedy

Sbarca per la prima volta domani, alle 21 al parco Kennedy, il ‘Festival sotto il Conero’, un importante concorso canoro nazionale per voci nuove che, scrivono gli organizzatori, "può aprire interessanti orizzonti artistici a chi vincerà". Un appuntamento che promette già di fare il tutto esaurito. Quella di Falconara sarà una semifinale che vedrà salire sul palco dieci concorrenti. Due le categorie, giovani e seniores, ognuna delle quali suddivisa nelle sezioni inediti e cover. Interverranno come ospiti il cantautore romano Roberto Scozzi in arte ‘Anonimo Italiano’, la compagnia di balli caraibici ‘Leti ‘n’ Dance’ e Chiara Fanecco. Per questa quarta edizione gli organizzatori del ‘Festival sotto il Conero’ hanno deciso di organizzare le semifinali in città diverse da Ancona, ossia Falconara (appunto con la serata di domani) e Senigallia dove si svolgerà un’altra semifinale sabato 7 settembre. La finale è programmata invece per il 28 settembre al teatro Panettone di Ancona. "Il Festival sotto il Conero è un evento inedito per Falconara – il commento dell’assessore alla Cultura, Marco Giacanella – che permetterà di scoprire nuovi talenti e dare possibilità a tanti artisti del mondo della musica di farsi conoscere".