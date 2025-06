Il festival Spilla cala il tris: c’è Emma Nolde

Il festival "Spilla" di Ancona svela il terzo nome del cartellone 2025. E’ quello di Emma Nolde, che lunedì 21 luglio porterà all’Anfiteatro romano il suo "Nuovospaziotempo Tour". Dopo gli annunci di Joan Thiele (10 luglio) e Tony Ann (11 luglio) il festival organizzato dall’agenzia Comcerto presenta dunque un’altra protagonista dell’estate musicale dorica. Dopo il successo del tour nei club Emma Nolde torna sulle scene live, per la gioia dei suo fans. L’artista toscana è una garanzia dal vivo, dato che i suoi concerti sono veri e propri ‘riti collettivi’ in cui il pubblico è completamente ‘immerso’. Uno spettacolo completo che alterna momenti intimi e delicati ad altri all’insegna del rock and roll. I biglietti per il concerto sono disponibili sul sito www.vivaticket.it dalle ore 10 di domani.

Emma Nolde, classe 2000, si è imposta come una delle voci più potenti della nuova scena italiana con l’esordio ‘Toccaterra’, finalista al Premio Tenco come opera prima. Un lavoro acclamato dalla critica come uno dei debutti più sorprendenti e promettenti degli ultimi tempi. Dopo un lunghissimo tour, a novembre 2021, Emma Nolde ha collaborato con Generic Animal nel singolo "Un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo" e nel 2022 con i Zen Circus in ‘Il diavolo è un bambino’. Sempre nel 2022 ha pubblicato il suo secondo album "Dormi", preceduto dai singoli "Respiro" e "La stessa parte della luna", entrambi co-prodotti da Francesco Motta, che ha lavorato con Emma alla produzione di tutto il disco. Seguono due anni di intensa attività live e in studio, in cui l’artista ha potuto osservare, assorbire e prepararsi al suo nuovo album. Nel 2024 arriva la firma con Carosello Records e la pubblicazione del singolo "Mai fermi", cui seguono la collaborazione con Levante per il decennale dell’album "Manuale distruzione" nel brano "Nuvola", un tour con tappe anche in Francia e Belgio, la partecipazione all’Uno Maggio Taranto e alcuni opening di rilievo, tra cui il concerto di Fabi Gazzè Silvestri al Circo Massimo di Roma, quello di Dente al Castello Sforzesco di Milano e la data di chiusura del tour dei Subsonica al Circolo Magnolia di Milano. E’ poi la volta dei singoli "Tuttoscorre" e "Pianopiano!", con i quali Emma Nolde viene scelta da Spotify come volto del programma ‘Glow’. E’ l’anticipazione del terzo album "Nuovospaziotempo", pubblicato a novembre, subiyo riconosciuto da critica e pubblico come uno dei migliori dischi dell’anno.