Il festival Stupor Mundi è realtà. Scippato a Jesi, ecco 80mila euro. Organizza l’associazione Sulvic

Andrà a una associazione culturale anconetana il fondo della Regione per realizzare il festival Stupor Mundi nel capoluogo. Dopo Popsophia che ha lasciato la città di Pesaro per sbarcare ad Ancona, la giunta dorica di centrodestra si garantisce un festival dedicato alla figura leggendaria di Federico II di Svevia, da sempre patrimonio di Jesi. Un finanziamento di circa 80mila euro complessivi donati dalla Regione e su cui potrà contare la Sulvic, un’associazione culturale con sede in via Martiri della Resistenza che nella sua storia ultradecennale si è sempre occupata di musica attraverso varie declinazioni.

La novità dello ‘scippo’ di parte del brand di Stupor Mundi da parte dell’amministrazione dorica nei confronti del Comune di Jesi, era stata annunciata dall’assessore comunale alla cultura, Anna Maria Bertini. L’assessore aveva dettagliato le fasi della procedura, tutto con una certa urgenza visto che il bando è stato messo in piedi in fretta e furia e nel giro di pochissime settimane si è arrivati alla scelta dell’associazione che dovrà organizzare due spettacoli entro la fine dell’anno, previa disponibilità da parte della Regione (che ha trovato quella cifra in fase di assestamento di bilancio 2023-2025) di allungare i tempi della validità del bando ai primi mesi del 2024. Il collega di Jesi, Luca Brecciaroli, aveva detto, in merito allo scippo in atto: "Siamo increduli".

La ‘filiera istituzionale della destra’, così tante volte ricordata, non dovrebbe avere problemi a spostare la validità dei tempi sui trasferimenti. L’associazione Sulvic, frutto dell’eredità culturale dei fondatori, Mario Vico e Vittorio Sulpizi, vede attualmente a suo capo Gianni Sulpizi come presidente, Mary Natalia Vico come vice, e Valerio Vico e Francesca Romana Sulpizi come ‘membri effettivi’. Sarà da capire se la presenza di Valerio Vico nel ruolo di presidente di Marche Teatro possa rappresentare in qualche modo un conflitto di interessi, anche alla luce delle trasformazioni che attendono la partecipata del Comune.

In commissione ieri il sindaco Daniele Silvetti ha annunciato cambiamenti e riflessioni sul tema sono in corso. Alla domanda se anche la Mole entrerà nell’area di gestione di Marche Teatro assieme a Muse e Sperimentale il sindaco di Ancona ha risposto con un ‘nì’, lasciando aperti tutti gli scenari. Concludendo con Stupor Mundi, resta anche da capire se l’amministrazione comunale di Ancona, il servizio cultura nello specifico, abbia presentato agli uffici della Regione un progetto legato alla rassegna, progetto che nel bando di ammissione non sembra essere specificato. L’iter è stato presentato in gran fretta una volta ricevuto l’ok dalla Regione sull’opportunità di usare quell’inaspettato finanziamento.