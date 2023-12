Il festival Stupor Mundi. Sorpresa, dietrofront sulla gaffe istituzionale: ora il Comune è invitato

I big del Comune non invitati, poi sì. E il dietrofront è servito. "Ne ho preso atto anch’io". Un commento stringato, quello del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, ma che in qualche modo la dice lunga. Sulla "svista" invece glissa l’assessore alla Cultura Annamaria Bertini. Ma checché se ne dica, la retromarcia nelle comunicazioni sul Festival Stupor Mundi, che verrà presentato domani alle 11.30 a Palazzo Leopardi in Regione, ha creato non pochi imbarazzi nella politica regionale. Martedì la prima missiva dell’associazione Sulvic recapitata alla stampa, per annunciare una conferenza tesa ad illustrare la rassegna della prossima primavera dedicata alla figura internazionale dell’imperatore Federico II. Una missiva nella quale figuravano gli interventi di illustri personaggi del calibro dei rettori dell’Università di Napoli Matteo Lorito e della Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, nonché di noti studiosi medievalisti fino al consigliere regionale Carlo Ciccioli. Un parterre di tutto rispetto che però, almeno negli scritti (e carta canta, in questo caso), non prevedeva la presenza degli amministratori della città in cui avrà luogo la manifestazione. O meglio, sotto al nome di Ciccioli, tra gli interventi era apparsa l’espressione "altre figure istituzionali e politiche" non meglio specificate. Ieri mattina l’articolo del Carlino che metteva in risalto questa circostanza: "Qualcuno, forse, nelle prossime ore si affretterà a chiedere al Comune di partecipare alla presentazione, ma ormai la frittata sembra fatta", si scriveva sulle nostre colonne. Probabilmente a Palazzo del Popolo avranno storto il naso perché ieri pomeriggio, puntualmente, ecco il coup de théâtre. Una seconda missiva dell’associazione in cui spiccava non più quel intervengono "altre figure istituzionali e politiche", quanto piuttosto "porteranno il loro saluto il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi e l’assessore comunale alla Cultura di Ancona Annamaria Bertini". Da quanto si apprende, inoltre, sono stati invitati "per la Fondazione Federico II Paolo Mariani e Franca Tacconi; per il Museo Federico II di Jesi il direttore Fabrizio Renzi".

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque. Eppure la strada che conduce al Festival Stupor Mundi sembra in salita, viste le premesse. Fatto salvo il "pasticcio", o presunto tale, negli inviti, minimizzato dagli organizzatori in quanto le partecipazioni sarebbero state inviate a tutti simultaneamente, l’approdo dell’evento ad Ancona, capoluogo che non avrebbe mai avuto grandi legami con Federico II, in luogo di Jesi, città natale dell’imperatore, aveva già creato non pochi malumori. Ancona si è vista assegnare 80mila euro per promuovere il Festival, predisponendo un bando ad hoc, che è stato aggiudicato all’associazione Sulvic. Di lì è iniziata la stesura delle iniziative. Ma anche, evidentemente, qualche polemica. Nello "Stupor" generale, magari la conferenza di domani contribuirà a riportare il sereno. Per il momento ci pensa Bertini, assicurando piena collaborazione: "Il Comune di Ancona, da co-organizzatore del Festival, ha accettato il finanziamento e farà la sua parte affinché l’iniziativa abbia successo, stimoli e arricchisca il territorio e sia vissuta appieno dalla popolazione".