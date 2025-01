Il festival "TeatrOltre" torna all’insegna della multidisciplinarietà

"TeatrOltre", o della multidisciplinarietà. Il festival ideato e realizzato dall’Amat torna per la ventunesima volta, proponendo 31 appuntamenti in dieci citta della regione, tra cui Jesi e Senigallia, che ospiteranno cinque spettacoli. Si inizia il 27 febbraio al Teatro Moriconi di Jesi con ‘De/frammentazione di dramma assoluto’, testo di Fabio Pisano messo in scena da Michele Segreto per Servomutoteatro in cui tre attori interpretano i diversi ruoli di una vicenda calata nel quotidiano di una coppia. Sempre a Jesi, ma stavolta al Teatro Pergolesi, il 26 marzo va in scena ‘Lemnos’ di Giorgina Pi, con alcuni interpreti storici della compagnia Bluemotion. E’ una riflessione sul mito di Filottete, fatta confrontandosi con la tragedia di Sofocle e le vicende biografiche di antifascisti greci, come il poeta Ghiannis Ritsos.

Il 2 aprile al Teatro La Fenice di Senigallia si potrà vedere ‘Tragùdia. Il canto di Edipo’, con cui Alessandro Serra propone una riscrittura del mito di Edipo ‘per il pubblico di oggi’, usando il testo antico come canale di connessione con una dimensione più alta e collettiva del sapere. Dopo ‘Sotto a chi danza!’, occasione per conoscere i nuovi talenti regionali (10 aprile alla Rotonda a Mare) gran finale il 12 aprile al Teatro Pergolesi con Antonio Latella, maestro del teatro europeo, che insieme a Federico Bellini affronta con la forza e l’intelligenza dell’arte il tema del femminicidio in ‘Wonder woman’. Sul palco le straordinarie Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara e Beatrice Verzotti.