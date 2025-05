Il Festival Voci e suoni d’Africa a Solomeo

E’ dedicata all’Africa, in un tripudio di musica, danza, colori e cultura, l’edizione numero 26 del Festival Villa Solomei che da venerdì 27 giugno a martedì primo luglio anima a festa i luoghi più suggestivi del borgo con concerti, conferenze ed eventi. Un viaggio sonoro oltre l’orizzonte, raccontato ieri da Federica e Carolina Cucinelli (foto sopra) e dal direttore artistico Fabio Ciofini. "Finalmente ospitiamo l’Africa, un paese che ci è caro e ci emoziona con suoni e colori" ha esordito Federica Cucinelli mentre Carolina ha definito "il festival un ponte tra culture, uno scambio di energie, emozioni e linguaggi. Ci piace immaginare Solomeo come un piccolo giardino culturale che ogni anno aggiunge un mattoncino".

"Il Festival – ha spiegato Ciofini – coniuga la tradizione della musica colta con i canti, la danza e gli strumenti di un continente che non smette mai di affascinare". Come da tradizione si comincia con un’anteprima per la Festa della Musica, domenica 22 giugno: alle 17 al Teatro Cucinelli verrà rappresentato “Il resto del mondo è un mistero”, produzione della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli (che organizza l’intero Festival) e della Scuola di Musica Mousikè in collaborazione con il Conservatorio Morlacchi di Perugia: musiche di Piero Caraba e ampio spazio ai cori di bambini, nell’ottica di valorizzare le nuove generazioni. Poi l’attenzione sarà tutta per il Festival che per cinque giorni si terrà nell’intero borgo, non stop al Teatro Cucinelli, all’ombra del Campanile, nella Chiesa di San Bartolomeo, al Giardino degli ulivi, in Piazza del Castello, all’Anfiteatro e al monumento Tributo alla dignità dell’uomo. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, senza prenotazione.

Gli eventi, allora. Tra i protagonisti più attesi ci sarà l’attore e regista Maurizio Lombardi con il suo spettacolo “L’uomo rondine” accompagnato dalle musiche di Giuseppe Scarpato. "Uno spettacolo vicino alle corde della nostra famiglia – hanno raccontato Federica e Carolina Cucinelli – che affronta il tema dell’amicizia e della guerra con una chiave di lettura poetica, simboleggiata dalle rondini. Ogni 15 marzo Brunello telefona per sapere se sono tornate, le rondini sono un momento di gioia e positività". In cartellone anche la percussionista e cantante keniota Kasiva Mutua con due performance soliste, il danzatore e coreografo Fernando Anuang’a con lo spettacolo tra danza e musica “In between the Trance” con le canzoni della tradizione masai e l’evento “Zawose Reunion” che vedrà all’Anfiteatro Msafiri Zawose, musicista tra i più importanti della Tanzania. E poi le “Afrika Mamas“, sei artiste che celebrano i racconti popolari africani con il canto a cappella, protagoniste della Messa dell’Artista e dello spettacolo con Mamadou Diabaté (foto sotto), virtuoso del balafon e compositore pluripremiato.

Per l’immancabile “Concerto sotto le stelle”, domenica 29 all’Anfiteatro, l’Orchestra dell’Accademia Hermans, diretta da Fabio Ciofini, eseguirà la “Lobgesang” di Felix Mendelssohn (Sinfonia n. 2, op. 52), con un approccio filologico, attraverso l’utilizzo di strumenti d’epoca, protagonisti i Cori di Solomeo, Tolentino e Città di Castello con i solisti Lucia Casagrande Raffi e Francesca Bruni, soprani e il tenore Žiga Čopi. Per il concerto finale del primo luglio Made Kuti, celebre musicista nigeriano, sarà al Festival per il concerto “Whisper Sounds” insieme alla Filarmonica di Solomeo per un progetto innovativo, con la direzione di Francesco Verzieri, che intreccia la musica delle orchestre di fiati occidentali con i ritmi afrobeat. Tra gli altri musicisti Gabriella Mariani e Calogero Di Liberto, Fabio Ceccarelli, Fabiano Merlante e Leonardo De Angelis, Luciano Zecca, Gabriele Catalucci e Christian Tarabbia, Massimo Mercelli, Nicoletta Sanzin e Marco Serino.