Il fidanzato di Andreea indagato per spaccio

di Marina Verdenelli

Dentro la roulotte non c’erano solo alcolici ma ci sarebbe stata anche droga la notte prima della scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne di origine romena di cui si sono perse le tracce il 12 marzo 2022, un anno fa. Ne è convinta la Procura che ora ha indagato il fidanzato della giovane che viveva a Jesi, Simone Gresti, anche per spaccio. E’ quanto emerge a pochi giorni dalla proroga delle indagini, la seconda in un anno, che la pm Irene Bilotta formalizzerà a breve perché sono ormai trascorsi 12 mesi da quando ha aperto il fascicolo per la scomparsa della campionessa di tiro a segno. Il 44enne, su cui pesava già l’accusa di sequestro di persona, è stato l’ultimo a vedere la ragazza prima che sparisse nel nulla, all’alba, insieme anche al proprietario della roulotte dove la giovane ha passato la notte e ad una loro amica. Simone aveva dichiarato, anche ai microfoni della trasmissione "Chi l’ha visto?", che quella notte erano finite le birre e lui era uscito dalla roulotte per andare a comprarle, in un bar, in compagnia dell’altra ragazza che sarebbe stata presente al festino. Andreea invece, secondo lui, era rimasta in roulotte con l’altro loro amico ed erano collegati al telefono. Ma erano davvero birre quelle consumate fino a notte fonda? Per la Procura, che ora ha indagato Gresti anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, quella notte sarebbe circolata anche droga e sarebbe stato Simone a fornirla. Su questa accusa però il suo avvocato rigetta ogni addebito. "Sono state fatte perquisizioni ma la droga non è stata mai trovata – dice Emanuele Giuliani, il legale di Gresti – e non trova nemmeno fondamento l’accusa di sequestro di persona, come il mio assistito ha sempre sostenuto". All’unico indagato devono essere ancora restituiti i telefonini dispositivi informatici e l’auto che vennero sequestrati poco dopo la scomparsa di Andreea. Con lui la giovane romena aveva litigato duramente, durante tutta la sera, tanto che la 27enne se ne sarebbe poi andata via da sola, a piedi, dalla roulotte che si trovava su un terreno, vicino ad un casolare, sulla Montecarottese, nelle campagne tra Moie e Maiolati Spontini. Non erano ancora le 7. Tutte vane sono state le ricerche effettuate dai carabinieri, con l’aiuto anche dei cani, sospese dopo l’alluvione di novembre ma che dovrebbero ripartire a breve. La mamma di Andreea, Georgeta Cruceanu, ieri mattina è stata in tribunale, ad Ancona, ed è andata in Procura per chiedere notizie e aggiornamenti sulla figlia. Vuole certezze che si continui a cercarla.