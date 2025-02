Il figlio dell’assessora: "Ero fuori di me . Chiedo scusa a tutti"

Il figlio dell’assessore si è pentito amaramente. E ieri ha preso carta e penna. Insieme al suo legale, l’avvocato Cinzia Molinaro, ha scritto di suo pugno una lettera con cui chiede scusa ai due infermieri picchiati lunedì notte al pronto soccorso di Torrette. Ma anche ai carabinieri che per fermarlo hanno dovuto mettere mano al taser.

Una notte di follìa che è costata l’arresto al ragazzo di 19 anni e che ha avuto gravi ripercussioni anche per la posizione della mamma, l’assessore alla Famiglia del Comune di Ancona, Orlanda Latini. Il sindaco, Daniele Silvetti, cerca di tutelarla e la difende a spada tratta dalle accuse dell’opposizione che chiede le sue dimissioni. "Il problema non esiste – ha dichiarato ieri il sindaco. La Latini resta al suo posto con le stesse deleghe".

Ma è evidente che il problema in seno all’esecutivo del capoluogo marchigiano esiste.

Una vicenda che continua quindi su due binari paralleli inevitabilmente destinati ad incrociarsi. Il figlio dell’assessore oggi presenterà la lettera ai sanitari da lui maltrattati quella notte. "Non era in sé – dice il suo avvocato –. È probabile che abbia accusato anche un trauma dal ribaltamento dell’auto". Era a bordo della macchina di un coetaneo al quale aveva appena puntato un coltello a un fianco per un debito. Di droga? Gli investigatori della squadra mobile ne sono convinti, visti i precedenti del ragazzo. Il conducente della vettura ha messo in moto e la macchina si è ribaltata con a bordo lui, il figlio dell’assessore Latini e un 16enne. In due sono finiti all’ospedale. Il 19enne, invece, ha rifiutato e ha deciso di farsi giustizia da solo. Il suo avvocato l’ha fatto sottoporre anche a una visita medica per capire se abbia riportato un trauma dall’incidente. Una cosa è certa: il ragazzo l’ha combinata veramente grossa e sarebbe potuta anche finire peggio di così se non fosse stato per il pronto intervento dei carabinieri.

Ora lui chiede scusa a tutti. "Vuole anche risarcire chi ha subito un danno dal suo comportamento – dice il legale –. Farà tutto quello che è nelle sue possibilità". Le sue azioni sconsiderate in strada prima con il pestaggio e la tentata rapina, e l’aggressione ai sanitari all’ospedale di Torrette poi, hanno messo in imbarazzo totale la sua famiglia, gente perbene e anche l’amministrazione comunale di Ancona che tenta di tenere il punto, ma che rischia di traballare di fronte alle bordate dell’opposizione. Che però mostra delle crepe interne. Tanto che ieri i vertici provinciali e comunali in un comunicato hanno spostato il mirino dalle accuse alla Latini al versante della sicurezza carente per gli operatori in ospedale. Questione di punti di vista o antipasto di una nuova bufera?

Andrea Massaro