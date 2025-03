Il figlio di Carlo Urbani: "Ricordarlo per ridurre le disuguaglianze"

È "importante continuare a ricordare la figura di mio padre per educare e sensibilizzare le nuove generazioni a una responsabilità collettiva, a una responsabilità globale, a unirsi per raggiungere l’obiettivo comune che è quello della riduzione delle disuguaglianze a livello mondiale". Parole di Luca Urbani, 29enne figlio del medico eroe di Castelplanio che nel 2003 per primo identificò la Sars in Vietnam e che morì il 29 marzo di quello stesso anno proprio a causa della malattia che contribuì a fermare. Luca è vicepresidente dell’associazione intitolata a suo papà ed è intervenuto ieri in Consiglio regionale, in occasione della Giornata Carlo Urbani istituita con la legge regionale 42 del 2020. Sulla scia del padre Carlo, Luca non è un medico ma un cooperante impegnato in progetti internazionali a favore delle popolazioni più deboli. Durante l’iniziativa sono state premiate le classi del concorso giornalistico Carlo Urbani 2025. Tante le testimonianze e gli interventi di professionisti, medici e politici. Per il governatore Francesco Acquaroli, "Urbani è stato un figlio illustre della nostra terra. Ha dato un contributo fondamentale all’umanità restando sempre fortemente legato da solide radici al suo territorio. Radici solide perché fatte dei valori fondanti della nostra identità marchigiana, valori che hanno guidato tutta la vita del dottor Urbani: la solidarietà, l’impegno, l’abnegazione nella professione, le energie rivolte al servizio della comunità". Il vicepresidente Filippo Saltamartini, citando i versi di Virgilio nell’Eneide, per ricordare Urbani ha detto "a un nome così grande nessuna lode sarà mai pari". Per il presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini, la figura di Urbani "chiama tutti a continuare le sue battaglie, per garantire l’accesso alle cure, per promuovere la prevenzione e per evitare che tragedie come quelle vissute in passato possano ripetersi".