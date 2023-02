Il figlio disabile ha un malore, i carabinieri li scortano in ospedale

Doveva portare il figlio disabile a scuola quando il ragazzino è stato colto da un malore improvviso. La mamma ha preso l’auto per raggiungere in fretta l’ospedale Salesi, con lui a bordo, ma lungo la strada c’era un traffico infernale. Solo grazie ad una pattuglia del carabinieri, incrociata per caso, è riuscita ad arrivare in un lampo nella struttura, scortata dai militari. "Siamo stati fortunati – racconta Selenia, madre di un 15enne affetto da una malattia rara – siamo arrivati al Salesi in sette minuti, preziosi per le cure di mio figlio. A quei due angeli devo molto e non finirò mai di ringraziarli". La staffetta di salvataggio è stata fatta ieri mattina, a Collemarino, poco dopo le 8. "Mio figlio si è sentito male in casa – prosegue Selenia – e io l’ho caricato in auto per portarlo di corsa al Salesi. Arrivata alla rotatoria di Collemarino però ho notato un grande traffico e non sapevo come fare per superarlo e affrettarmi ad arrivare ad Ancona. Anche chiamando una ambulanza avrebbe impiegato troppo tempo. In quel momento è passata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Collemarino che stava fermando un camion. Mi sono avvicinata, ho chiesto loro aiuto e senza esitare hanno capito subito la situazione e mi hanno detto ‘stia tranquilla, ci segua, la scortiamo noi’. Ho fatto così come mi hanno detto, con la mia auto li ho seguiti, siamo passati davanti a tutti i veicoli che circolavano e mi hanno accompagnata fino alla porta di ingresso dell’ospedale. Una gioia immensa". La donna ha affidato al personale medico del pronto soccorso suo figlio che è stato assistito con tutte le cure necessarie. "Fortunatamente per mio figlio il malore si è risolto tutto per il meglio, dopo il controllo l’ho potuto riportare a casa".