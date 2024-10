Il figlio Massimiliano: "Spostare i Rinoceronti?. Il porto può essere un’idea"

Massimiliano Trubbiani, figlio di Valeriano. Come ha colto la notizia relativa all’ipotesi di realizzare un museo diffuso delle opere di suo padre, dopo un suo contatto con il sindaco di Ancona Daniele Silvetti?

"Sono rimasto particolarmente colpito, ma sono molto felice che quest’amministrazione abbia aperto ad una simile possibilità. Ma non chiedetemi di più, su questo. Siamo ad una fase embrionale e non c’è ancora un progetto concreto. Approfondiremo la questione, indubbiamente. È ovvio che da parte della mia famiglia ci sia soddisfazione per un’iniziativa del genere".

Senta. Ma queste opere sono mai state esposte? E chiedo anche: dove si trovano?

"Si trovano in un nostro magazzino alla Baraccola, sono lì da tempo. Ricordo che alcune furono proposte nel 2012, quando Ancona realizzò un’importante esposizione alla Mole Vanvitelliana".

Allora provo a portarla su uno dei simboli di Ancona, la Mater Amabilis. Qui mi risponderà. Vox populi: è vero che era (anche) un cruccio di suo padre, quello di vederla trasferita altrove?

"Negli ultimi anni direi di no. Chiaro che vederla così non potesse fargli piacere. Soffriva per il lassismo o per l’incuria, ma posso dirvi che era assolutamente orgoglioso del fatto che fosse stata posizionata in piazza Pertini, in quel luogo centrale per la città, dopo l’intuizione dell’allora sindaco Renato Galeazzi. L’opera fu commissionata dall’allora Stet, una società di Telecom, ed era destinata ad essere esposta di fronte all’edificio di via Miglioli. Galeazzi, con lungimiranza, insistette a fine anni Novanta affinché fosse posizionata dov’è oggi. Ecco perché apprezzava molto quel luogo".

Lei, invece, sarebbe d’accordo ad un eventuale spostamento?

"Se ne parla spesso. Ma quella scultura ormai è strettamente connessa a piazza Pertini. I rinoceronti la connotano al punto che, per molti, è proprio la piazza dei rinoceronti. C’è un però. Quando ci sono eventi, risulta un po’ nascosta. E in quell’angolo, purtroppo, ci sono stati alcuni episodi di vandalismo. Benvenga invece se fosse individuato un sito in cui sia più visibile. Noi ne parleremmo volentieri".

Tipo la zona del Porto Antico? "Ci provò, in passato, anche l’ex assessore alla Cultura Paolo Marasca. D’altronde l’opera ha una forte vocazione marinara".

Ci dica di più.

"Potremmo dire che l’opera è sorta di prosecuzione del celebre film di Federico Fellini ‘E la nave va’ del 1983, cui collaborò anche mio padre. Erano molto legati, si ritrovavano spesso nella Dorica. Nella parte conclusiva della pellicola si scorge questa scialuppa che dopo un naufragio riesce ad arrivare miracolosamente nel porto di Ancona. A bordo c’era anche un rinoceronte, nel film. Rinoceronte che invece, quando l’imbarcazione tocca terra, partorisce, dando vita, nel pensiero del Trubbiani, al gruppo scultoreo della Mater Amabilis. E i due animali poggiano, tra l’altro, su un pontile di chiara ispirazione marinara".

Fellini, uno dei principali registi della storia del cinema. Trubbiani, uno dei principali scultori del Novecento. Ma a quel film partecipò anche il pluridecorato scenografo Dante Ferretti, che l’estate scorsa citò suo padre nell’ambito del costituendo Museo della Civiltà del Mare Adriatico. Che ne pensa?

"Un bel progetto, va pensato bene. Dante Ferretti era legato a Fellini, così a mio padre. Penso che un museo potrebbe dare ulteriore risalto a questi straordinari personaggi".