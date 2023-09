Il figlio: "Ora sappiamo dove venire a pregare"

Saranno celebrati domenica a Barbara i funerali di Brunella Chiù, la 56enne morta durante l’alluvione del 15 settembre 2022: la donna si trovava in macchina, nei pressi di Corinaldo, con figlia Noemi Balducci, 17 anni, anche lei deceduta, e il figlio Simone, all’epoca 23enne, che si salvò aggrappandosi a un albero.

Il corpo della donna era stato rinvenuto due mesi dopo la calamità nelle acque delle Isole Tremiti e sepolto nel cimitero di Vieste, in Puglia. La notizia degli accertamenti sulla salma, che ha rivelato che si trattasse della 56enne, è arrivata a un anno dall’alluvione. Brunella Chiù è la tredicesima vittima.

"Ora sappiamo dove venire a pregare per te, Noemi e tutte le persone a te care che ti hanno preceduo e chiedere per voi l’amore di Dio Padre, la pace di Cristo e la gioia dei Santi", c’è scritto così nel manifesto funebre con il quale il figlio Simone Bartolucci, unico superstite della famiglia, ha voluto ricordare la mamma e la sorella.

Lo stesso Simone aveva più volte implorato di non stoppare le ricerche, per poter riavere così il corpo della sua mamma. Le ricerche di Brunella sono proseguite per mesi, con le forze dell’ordine che hanno passato al setaccio fiume, specchi lacustri e fango ma niente.

Il suo corpo era già stato trascinato fino al mare e poi, dalla corrente, portato fino alle Isole Tremiti, una zona che anche in passato aveva restituito corpi, inizialmente dispersi in mare, alla spiaggia di velluto.

La camera ardente con il feretro di Brunella sarà aperta sabato 30 alle ore 10 presso la Sala del Commiato Giorgi di Serra de’ Conti Domenica, ad officiare la cerimonia funebre nella chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara sarà il vescovo Monsignor Franco Manenti. Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha già confermato la sua presenza.