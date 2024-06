Il film di Ogiva con vista su Ancona

Dopo la ‘prima’ dell’anno scorso al Teatro Sperimentale davanti a quasi quattrocento persone si rinnova l’opportunità di vedere il film del regista marchigiano Gabriele Ogiva "Addio in Febbraio - Ritorno ad Ancona". L’appuntamento è per lunedì (ore 21) al Cinemazzurro, in via Tagliamento, dove sarà proiettata la pellicola presentata in rinomati festival italiani, dove ha fatto conoscere una storia locale e il territorio anconetano, attraverso filmati storici e inediti del dopoguerra, periodo durante il quale la città usciva gravemente ferita dai devastanti bombardamenti che in pratica distrussero tre quartieri del centro storico: il porto, il Guasco e San Pietro.

"Addio in Febbraio" è il frutto di un lungo lavoro di recupero di una storia, quella di Bruno, italiano emigrato in Argentina negli anni Cinquanta, e l’amore per una donna, Delia. Un amore durato tutta la vita. Il rientro in patria di Bruno dopo la morte di Delia viene vissuto dal protagonista come un ‘dovere ‘per ristabilire il contatto con le proprie radici. La visita ai luoghi dell’infanzia, alla casa natia, il ricongiungimento con il mare Adriatico, testimone e complice di quell’amore, l’abbraccio con la nipotina che non ha mai conosciuto, sono le tappe più emozionanti del racconto che rappresentano per Bruno la possibilità di ricongiungersi con il proprio mondo interiore.

Il film è stato recentemente inviato a molte comunità di marchigiani sparsi nel mondo e a diverse scuole regionali, in collaborazione con il Museo dell’emigrazione di Recanati, ed è stato oggetto di studio in diverse lezioni all’Università di Urbino. Vari i luoghi di Ancona visibili nella pellicola, a cominciare dalla spiaggia del Passetto. La serata di dopodomani sarà aperta dal professor Rodolfo Bersaglia, che racconterà con una breve conferenza la città nel dopoguerra. Al termine della proiezione il regista Gabriele Ogiva resterà a disposizione del pubblico per rispondere alle eventuali domande. Ma non solo. Ogiva fornirà qualche anticipazione sul suo ultimo lavoro, intitolato "I Girasoli di Pietra". Si tratta di un film dossier che vede come protagonista sempre la città di Ancona, e che racconta una vicenda di cronaca di cui si è occupato più volte anche il Resto del Carlino. Il film, a partire da settembre, girerà i festival di tutta Italia. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a un canile rifugio della città di Falconara.

r. m.