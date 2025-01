Il film di Portonovo: "Era un’area in degrado, ecco come la sistemiamo"

Lecci tagliati a Portonovo, sulla vicenda interviene la casa di produzione cinematografica Indigo Film che segue il film "Il maestro" con Pierfrancesco Favino. "Indigo Film non ha arrecato dei danni nell’area indicata, dal momento che qualsiasi intervento compiuto dalla società di produzione è stato ufficialmente pre-autorizzato dagli enti preposti. Trattandosi poi di un’area fatiscente, polloni e lecci secchi, giochi per bambini arrugginiti, staccionata divelta, è sembrato conveniente l’intervento effettuato dalla casa di produzione con conseguente ripristino e miglioria dello stato dei luoghi.

In particolare il piano di ripristino prevede un miglioramento dell’area rispetto allo stato in cui si trovava prima del set. In particolare verranno piantate specie arboree in numero doppio rispetto a quelle abbattute e specie arbustive di completamento, scelte tra le specie che si adattano meglio all’ambiente quali leccio, orniello, roverella e carpino nero nello strato arboreo. Tra gli arbusti saranno previsti inserimenti di Arbutus unedo, Phillyrea latifolia, Rhamnus alaternus, Pistacia terebinthus, Viburnum tinus.

Inoltre il legname di risulta degli abbattimenti tagliato a pezzatura forestale verrà lasciato in sito a formare delle piccole cataste per permettere alla microfauna e agli insetti di trovare rifugio all’interno; verranno inseriti nuovi giochi per bambini opportunamente certificati e una staccionata a croce di Sant’Andrea lato mare. Verranno ripristinati il cartello informativo del Parco del Conero e i muretti a secco al fine di rendere stabili versanti acclivi e verranno inseriti nuovi arredi in legno, quali panchine e pannello informativo, al fine di rendere fruibile l’area a verde e spiegare ai fruitori dell’area della buona pratica di miglioramento dell’habitat.

Insistiamo quindi nel precisare che non si tratta di danni arrecati dalla Indigo Film, bensì di un intervento della Indigo Film che, a seguito delle riprese, si è impegnata a migliorare un’area in degrado. A seguire, il taglio degli alberi non è avvenuto in maniera ‘assurda’, come citato nell’articolo, bensì su indicazione precisa di un consulente agronomo che, con relazione botanica specialistica circa l’implementazione ambientale e funzionale del sito Le Terrazze di Portonovo ad Ancona, ha attestato che gli alberi in questione erano già in partenza secchi.

Infine, il piano di ripristino prevede che la fine dei lavori avverrà entro marzo 2025, e non entro inizio febbraio. Il cronoprogramma degli interventi è stato pensato nel rispetto dei tempi stagionali più opportuni per la piantumazione degli specifici arbusti".