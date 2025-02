Il film "Luce" si presenta con tutti i protagonisti al cinema Gabbiano

Sarà ancora una serata con i protagonisti del cinema italiano quella odierna al Gabbiano di Senigallia, dove alle ore 21.15 sarà proiettato il film "Luce" di Silvia Luzi e Luca Bellino. Al termine (ore 22.45) i registi e la protagonista Marianna Fontana interverranno in sala per parlare della pellicola.

Ambientato nel Sud Italia, in un panorama freddo e montagnoso, ‘Luce’ racconta come la vita di una ragazza prenda una svolta inquietante quando su una spiaggia viene colpita da un’idea improvvisa. Ossessionata da un drone e da un cellulare, finirà per credere all’esistenza di qualcun altro. Ma è sottile il confine tra bisogni e desideri, tra immaginazione e realtà.

Presentato in ottobre al concorso del Locarno Film Festival, ‘Luce’ è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 23 gennaio scorso.

Si tratta di una personale rivisitazione del thriller, compiuta da Luzi e Bellino attingendo alla loro esperienza di documentaristi per proporre però qualcosa di completamente diverso, cioè un film che si sviluppa tra fantasie e oscurità, mostrando una sua identità per poi ribaltare continuamente la prospettiva.

‘Volevamo continuare a raccontare il rapporto con il potere – hanno dichiarato i due registi - cioè quel potere che quando è famiglia ti schiaccia e quando è lavoro ti aliena. Abbiamo provato a farlo attraverso il tumulto di una giovane donna in un contesto che la vuole operaia, ignorante, sottoposta, e che la induce a una scelta malsana alla ricerca di un’assenza e di una voce che diventano vita parallela. Forse inventata, o forse più vera del vero’.