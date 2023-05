Il Financial Times incorona Astea

Un prestigioso riconoscimento per il Gruppo Astea arriva da Oltre Manica. Il Financial Times, tra i principali quotidiani economico finanziario del mondo, ritenuto il più importante in ambito europeo, ha stilato in collaborazione con l’agenzia di ricerca tedesca Statista una classifica di 500 aziende del Vecchio Continente analizzando la loro attenzione all’ambiente. In particolare, la riduzione dell’intensità delle emissioni e l’investimento nelle attività di lotta alla produzione di Co2. Astea si piazza al 58esimo posto.