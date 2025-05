Il finto carabiniere condannato a 8 mesi

Era riuscito a raggirare un’anziana, con la scusa del finto carabiniere e del finto incidente avuto dal figlio, portandole via soldi e gioielli per un valore di 10mila euro. Insieme ad un complice, che si era spacciato per un militare ma mai identificato, aveva telefonato a casa della donna, una 79enne di Falconara. "Suo figlio ha investito una donna incinta – aveva detto una voce maschile all’anziana – che ora è grave in ospedale. Per rilasciarlo bisogna pagare una multa subito". La donna si era preoccupata moltissimo e aveva raccolto tutto l’oro che aveva e il denaro in contante che teneva in casa. Poco dopo si era presentato un uomo a ritirarlo, un 47enne napoletano che aveva preso soldi e preziosi tagliando la corda. Si era incamminato a piedi da casa dell’anziana che per quel particolare, non vedendo una pattuglia dei carabinieri, si era insospettita scoprendo che era stata appena truffata. Aveva chiamato il 112 e si erano attivati i carabinieri veri che erano riusciti a prendere il napoletano lungo l’autostrada A1, con la refurtiva ancora dentro l’automobile che guidava. Fu arrestato. Era il 16 novembre scorso. Finito a processo con il giudizio immediato ieri è stato condannato: ha preso 8 mesi di reclusione (pena sospesa) e 800 euro di multa. Era accusato di truffa aggravata, difeso dall’avvocato Mauro Saraceni. La tempestiva denuncia aveva permesso ai carabinieri di rintracciare il napoletano. m.v.