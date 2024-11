Il finto carabiniere: "Suo figlio rischia di finire in carcere". Truffatori in trappola

In macchina i carabinieri li hanno sorpresi con oltre 4mila euro. Era la refurtiva che avevano appena sottratto a un’anziana residente a Sirolo. Non le erano entrati in casa di soppiatto, uno di loro si era presentato alla porta e la signora ha consegnato tutto di sua volontà. Era ancora scossa. L’altro l’aveva chiamata qualche minuto prima spacciandosi per maresciallo dei carabinieri. "Signora, suo figlio non ha i soldi per pagare il corriere per il pacco che gli aveva recapitato a casa. Rischia il carcere. Veniamo da lei a prenderli tra poco", ha detto al telefono in maniera perentoria. La signora era nel panico. Ha racimolato quella grossa cifra tra soldi e gioielli che aveva nelle sue disponibilità in casa. Uno dei truffatori le si è presentato alla porta come preannunciato. Una volta presi i soldi sono fuggiti in auto. Un terzo membro della banda aspettava al volante. I carabinieri di Numana, avvalendosi anche dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a trovarli e fermarli. Erano in tre, tutti di origini campane. Sono stati tratti in arresto. L’accusa che pende sul loro capo oggi è truffa. Il loro fare era esperto, sapevano cosa dovevano dire, quali termini usare per intimorire la donna e convincerla a consegnare loro preziosi e soldi, frutto della pensione e dei risparmi di una vita. Il nipote della donna ha ringraziato i militari con un post su Facebook, mettendo in guardia quante più persone possibili dai grossi rischi che si corrono, oggi, per truffe con quello stesso modus operandi che imperversa ovunque. Sono tante le persone, per lo più anziane e sole, contattate, e altrettante quelle che cadono nella loro trappola. Le indagini proseguono per sapere se la banda aveva già messo in atto truffe simili. Di segnalazioni se ne contano a decine, tanto che i carabinieri della centrale di Osimo stanno conducendo una campagna di sensibilizzazione in tutte le città della Valmusone e della Riviera del Conero. Gli ultimi due arresti on zona, a Osimo, sono stati fatti dai carabinieri a metà ottobre nei confronti di due campani che, con base a Napoli, contattavano le vittime su un telefono di rete fissa e, dopo essersi qualificati come marescialli dei Carabinieri o come avvocati, riuscivano a convincere le vittime che avrebbero dovuto consegnare a un collega o a un emissario comunque incaricato della riscossione, soldi o gioielli, necessari per pratiche burocratiche, spese legali o risarcimenti, per incidenti stradali patiti da qualche loro parente, in realtà mai avvenuti. Sono ancora in corso le indagini volte a identificare i complici che si occupavano di fare le telefonate, sempre molto attenti nell’utilizzare schede sim ogni giorno differenti.