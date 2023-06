Il finto idraulico ruba tremila euro

Ignoti hanno messo a segno un doppio colpo da migliaia di euro a Sant’Angelo. Una donna è stata raggirata da un uomo che si era finto un idraulico, incaricato a dover effettuare dei lavori, ma nessuno lo aveva mai chiamato. Dopo aver conquistato la fiducia dell’anziana è riuscito a farsi consegnare circa 3 mila euro in contanti che la donna teneva in casa e poi si è dato alla fuga. Un altro furto è stato messo a segno a poca distanza dall’abitazione in cui risiede l’anziana: i malviventi hanno forzato la porta e una volta dentro hanno messo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di denaro e monili in oro. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari che, una volta rientrati in casa hanno chiesto l’intervento dei carabinieri a cui hanno sporto denuncia.

Il bottino ammonta a qualche migliaio di euro. Ieri mattina i carabinieri sono intervenuti al centro commerciale ‘Il Maestrale’ su chiamata dei vigilantes che avevano notato un uomo con fare sospetto all’interno dell’ipermercato. Si tratta di un 60enne residente a Milano ma domiciliato a Senigallia. L’uomo aveva cercato di rubare circa 100 euro di prodotti alimentari cercando di nasconderli in una busta. Prodotti che aveva preso tra gli scaffali senza però pensare agli occhi elettronici che riprendono le corsie dell’ipermercato. Una volta arrivato alla barriera casse è stato fermato: la refurtiva è stata riconsegnata e l’uomo denunciato per furto. Nelle ultime settimane sono stati diversi i colpi messi a segno ai danni di abitazioni, soprattutto nel quartiere dell’ex piano regolatore dove in un caso i ladri sono scappati con un bottino di 10 mila euro in contanti.