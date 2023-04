Il finto prete fa benedizioni e chiede anche le offerte

Si spaccia per parroco e bussa alla porta dei residenti per chiedere le offerte della Pasqua. Dice di essere il sacerdote, ovviamente non di quella frazione, altrimenti lo smaschererebbero tutti, per poter aver accesso a qualche soldo. Ad alcuni si è offerto per benedire la casa, occasione per entrare e trafugare magari qualche soldo o gioiello custodito dall’ignaro proprietario. L’uomo però non è passato affatto inosservato in queste ore a Castelfidardo. La sua presenza è stata segnalata ai carabinieri della stazione locale, anche dal consigliere comunale Marco Cingolani che ha raccolto diverse segnalazioni. Sembra che nessuno sia caduto nella sua trappola, anzi, in diversi hanno fatto conoscere la situazione anche attraverso i social per mettere al corrente del disagio quante più persone possibili. La segnalazione è stata fatta appunto ma nessuno è riuscito a fotografare, se non mentalmente, quella persona. Di truffe, quando si avvicinano le feste e le commemorazioni più importanti dell’anno, le forze dell’ordine ne registrano tantissime ma simili a questa non ne avevano mai sentito parlare. A Osimo gira una persona che si spaccia per volontario della parrocchia del San Marco sempre per raccogliere le offerte pasquali. Nessuno è caduto nel suo tentativo di truffa, anche se diverse sono state le chiamate dei parrocchiani al sacerdote della chiesa in pieno centro storico per avere delucidazioni al riguardo e infatti hanno avuto conferma al loro dubbio, non si trattava di una persona mandata da quella chiesa. Questo fine settimana i controlli congiunti da parte delle forze dell’ordine saranno ancora più intensi, non solo sulle strade, per arginare comportamenti molesti nei centri storici e nelle periferie cittadine, impegnate tutte nelle celebrazioni pasquali.

Silvia Santini