Il fisarmonicista David Venitucci chiude il Jazz Accordion festival

Il ‘Jazz Accordion Festival’ si chiude oggi (ore 18) nella Sala consiliare di Castelfidardo con il concerto di David Venitucci. Fisarmonicista formatosi presso il conservatorio della sua città natale, Grenoble, Venitucci si muove in un ambito vasto, spaziando dalla classica (Patricia Petibon) alla chanson (Francis Lemarque, Romain Didier, Michèle Bernard), dal teatro (Arianne Ascaride, Alfredo Arias) al jazz improvvisato (Renaud Garcia–Fons, Youn sole nah, David Linx, Peter Erskine, Daniel Goyone, Christophe Wallemme).

L’artista ha rimesso in campo la sua solidissima tecnica intraprendendo la pratica dei bassi cromatici, utilizzati soprattutto nella musica classica e contemporanea, e di cui si avvantaggia soprattutto come compositore. Instancabile pioniere di nuovi suoni, Venitucci non smette mai di spingere i limiti dell’espressione di questo strumento orchestrale attraverso un approccio ritmico e melodico tanto originale quanto audace.