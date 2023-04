"Il flauto magico" alle Muse, in 100 per i tre posti da danzatori

Debutterà con ‘Il flauto magico’ di Mozart la stagione lirica del Teatro delle Muse ‘Franco Corelli’ di Ancona. Un’opera molto attesa, come ha dimostrato l’audizione per la selezione di tre danzatori tenuta dal regista e coreografo Luca Silvestrini. Dopo che la call è stata lanciata sono arrivate un centinaio di candidature da tutta Italia. Solo 17, però, sono stati i provinati.

Mercoledì è partita la campagna dei nuovi abbonamenti. Acquistando quello in platea (110 euro) il pubblico risparmierà 50 euro rispetto all’acquisto dei biglietti (80 euro). Gli altri abbonamenti costano 87 euro (I galleria) e 70 euro (I galleria promo giovani). Oltre al capolavoro mozartiano la Fondazione Muse e il suo direttore artistico Vincenzo De Vivo hanno scelto ‘La tragédie de Carmen’ di Marius Constant, Jean–Claude Carrière e Peter Brook, dalla ‘Carmen’ di Bizet.

Si inizierà con Mozart il 29 settembre (replica l’ 1 ottobre). La direzione d’orchestra sarà affidata a Giuseppe Montesano; le scene sono di Lucio Diana, i costumi di Stefania Cempini. La produzione è un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse, così come ‘La tragédie de Carmen’, in scena il 13 e il 15 ottobre. A dirigere l’orchestra sarà Natalia Salinas, la regia è di Francesca Lattuada. Scene di Lucio Diana e costumi di Bruno Fatalot. Entrambi i titoli sono al debutto nel ‘nuovo’ Teatro delle Muse. E’ significativo che la stagione s’incentri su due opere del repertorio europeo non italiane: sia il Singspiel settecentesco di Mozart che l’opera novecentesca di Constant e Brook si servono del doppio registro della parola detta e di quella cantata. ‘Il Flauto Magico’ alterna la commedia recitata ai numeri musicali, ‘La tragédie de Carmen’ i dialoghi parlati ad arie, duetti e pezzi d’assieme, come nell’opéra-comique.

La scelta di affidare la regia di entrambe le produzioni a due coreografi italiani, affermati e operanti all’estero, consente di aprire un ulteriore varco tra opera, teatro di parola e teatro di danza. Luca Silvestrini ha compiuto i suoi studi al Trinity Laban di Londra. E’ cofondatore e direttore della compagnia londinese Protein. Nel 2020 ha ricevuto il Premio dell’Associazione nazionale critici di teatro italiani. Francesca Lattuada, regista e coreografa operante a Parigi, ha riscosso grandissimo successo nel 2017 con ‘Le ballet royal de la nuit’ all’Opèra di Rennes e a Versailles.