Il "Flauto magico" ammalia. Una prima da brividi alle Muse

E finalmente venne il giorno del ‘Flauto magico’ alle Muse. Ieri sera nel Massimo cittadino è andato in scena uno dei capolavori più amati di Mozart, una novità assoluta per il rinato teatro anconetano. Dalla riapertura nel 2002 mai la storia di Tamino e Pamina, di Papageno e Papagena aveva emozionato e divertito il pubblico. E’ accaduto ieri, e accadrà di nuovo domani (ore 16.30). Così hanno deciso la Fondazione Teatro delle Muse e il direttore artistico Vincenzo De Vivo. L’esito della serata gli ha dato ragione. La nuova produzione, firmata dal regista Luca Silvestrini, con le scene di Lucio Diana e i costumi di Stefania Cempini, è stata accolta con grande favore. Applausi per Giuseppe Montesano, alla direzione dell’Orchestra Sinfonica ‘Rossini’ (affiancata dal Coro Lirico ‘Bellini’), e per il cast, capitanato da Antonio Garès (Tamino), Maria Laura Iacobellis (Pamina), Brigitta Simon (la Regina della Notte), Levent Bakirci (Papageno), Jennifer Turri (Papagena) e Abramo Rosalen (Sarastro). Un allestimento ‘coraggioso’, quello del coreografo jesino di stanza a Londra, al suo debutto nella lirica, che ha voluto in scena anche quattro danzatori, chiamati a dare ‘corporeità’ all’opera. Nessuno stravolgimento della ‘fiaba’ elaborata dal librettista Emanuel Schikaneder. Che sia un grande evento lo dimostra anche la platea, in cui spicca buona parte della nuova giunta: ci sono il sindaco Daniele Silvetti e il suo vice Giovanni Zinni, e gli assessori Goffredo Brandoni, Annamaria Bertini e Orlanda Latini, oltre al consigliere regionale Carlo Ciccioli. Immancabile il cda di Marche Teatro, con il presidente Valerio Vico, Francesco De Benedetto, Andrea Speciale, Franco Pietrucci, Annalisa Galeazzi e Maurizio Boscarato. Tra gli ospiti illustri, Arturo Cirillo, regista e attore in prova con ‘Ferdinando’, che aprirà la stagione di prosa fine ottobre, e il suo costumista Gianluca Falaschi, noto nel mondo per il suo lavoro in ambito operistico.