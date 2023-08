Il Folk Festival ricorda Claudio Lolli Le "Ferite & Feritoie" di Capodacqua

Dopo la serata inaugurale ‘in casa’, il ‘Monsano Folk Festival’ affronta la prima trasferta della sua trentottesima edizione. L’appuntamento è per questa sera (ore 21.30) a Polverigi, nella suggestiva cornice del Chiostro di Villa Nappi, dove protagonista sarà il cantautore molisano Paolo Capodacqua con il concerto ‘Ferite & Feritoie’. L’esibizione prevede l’amichevole partecipazione straordinaria di Gastone Pietrucci e di Marco Gigli, alla chitarra.

Capodacqua, autore e musicista poliedrico, chitarrista dallo stile personalissimo, oltre che apprezzato cantautore, ha tradotto ed interpretato in italiano le canzoni di Georges Brassens, proponendo il repertorio del grande chansonnier francese negli Istituti Superiori già a partire dal 1986 e, in diversi concerti pubblici, anche congiuntamente a Fausto Amodei e Nanni Svampa; ha musicato le poesie di Gianni Rodari ed ha pubblicato diversi dischi. Nel ‘92 inizia la sua collaborazione con Claudio Lolli diventando l’inseparabile "uomo-orchestra" del grande cantautore bolognese, in un’avventura musicale e umana che vedrà il duo esibirsi per ventidue anni in quello che viene definito il "never ending tour" italiano. Paolo Capodacqua ha ricevuto il "Sigillo della Città di Abano"(2001), la Targa "Nuova Canzone d’Autore" di Ferrara (2015) e il Premio Civilia per la Canzone d’autore (2017). Si è esibito in tutta Italia, Svizzera (Festival ‘La Grande bellezza’ di Zurigo) e Francia, Parigi (‘Semaine Italienne’ nel 2018 e ‘Festival della Canzone d’autore italiana ‘nel 2022 e nel 2023). Al Monsano Folk Festival il cantautore proporrà alcune canzoni tratte dal suo ultimo album ‘Ferite & Feritoie’.

"Un lavoro di preziosi ricami d’autore, in cui il tempo si congela e l’ascolto si fa necessariamente poetico e alto", come ha scritto Paolo Tocco. Nel concerto di Paolo Capodacqua, dedicato al ricordo del grande collega Claudio Lolli, come si diceva saranno protagonisti anche Gastone Pietrucci, leader del gruppo folk La Macina, e Marco Gigli, chitarrista della celebre formazione che da decenni ripropone il patrimonio della tradizione musicale marchigiana, oltre a creare nuovi progetti. L’ingresso nel chiostro di Villa Nappi è libero sino ad esaurimento dei posti. In caso di maltempo l’evento si terrà nella Chiesa del SS. Sacramento, situata all’interno del parco di Villa Nappi. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune, l’Assessorato alla cultura e la Pro Loco di Polverigi.