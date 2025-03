Il Foro Annonario diventa il regno dei tatuaggi

Dal 20 al 22 giugno a Senigallia il Foro Annonario si trasforma nel tempio dei tatuaggi per l’Adriatic Tattoo & Sport Festival. Dopo dieci anni di una straordinaria avventura chiamata Summer Tattoo Festival, che al Mamamia di Senigallia ha accolto migliaia di appassionati dell’arte del tattoo, della musica e dello sport, l’evento si sposta per le vie del centro storico.

"I limiti di spazio imposti dalla location iniziavano a farsi sentire e non volevamo in alcun modo frenare l’immensa energia di questo evento. È con il cuore colmo di emozione che annunciamo un nuovo capitolo: nasce l’Adriatic Tattoo & Sport Festival – spiegano gli organizzatori -. In accordo con il Comune di Senigallia, l’evento si trasferisce nella maestosa cornice del Foro Annonario, nel cuore del centro storico della nostra città. Qui, tatuaggi, arte, sport e musica troveranno un nuovo respiro, un palcoscenico dove si mixeranno tradizione e innovazione".

Durante l’evento ci sarà la possibilità di tatuarsi con le migliori e innovative tecniche che saranno proposte dai tatuatori accreditati, il tutto rispettando le norme di igiene e sicurezza. Un evento considerato di nicchia fino a qualche tempo fa e che ora è esploso, richiedendo spazi e coinvolgendo sempre più persone di età diverse.

Tatuatori come artisti di strada, che porteranno la loro arte per le vie del centro storico dove per tre giorni si respirerà un’atmosfera unica. Un Festival che si aggiunge a quelli già in cartellone, si parte nel mese di luglio con il Festival del Jazz, che, proprio come quello dedicato ai Tattoo, quest’anno diventerà itinerante, per poi passare al 105XMasters, Festival degli sport estremi, fino al Summer Jamboree.

Il centro di velluto, location di tutti i Festival tranne che del 105XMasters che anche quest’anno si svolgerà nel tratto di spiaggia libera del lungomare Mameli, lo stesso che il 4/5/6 luglio ospiterà la Bobo Padel Summer Cup, consente di poter usufruire di più piazze allo stesso tempo, tutte raggiungibili a piedi in pochi minuti. Quello degli eventi 2025 è un calendario work in progress dove ogni week-end è occupato da un evento diverso. Il fine settimana successivo a quello dedicato all’arte del tatuaggio sarà all’insegna della musica con la tappa senigalliese del Rds Summer Festival che per un week-end sarà protagonista in piazza Garibaldi, location dove il 6 luglio si esibiranno gli Skunk Anansie.