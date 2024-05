Il Forum della ristorazione: "Fare impresa con la cucina"

di Claudio Desideri

ANCONA

"Amore, qualità, ristoro, passione, comunità, relazione, ospitalità, tradizione, accoglienza, conviviali, uguaglianza, condivisione" sono le parole chiave al centro del II° Forum della ristorazione marchigiana che si è svolto ieri nell’Aula Magna di Agraria a Monte d’Ago (Ancona). Organizzato dalla Confcommercio Marche, il Forum ha affrontato ogni tematica legata al management della ristorazione e ai necessari e nuovi modelli di sviluppo. Per fare ristorazione serve fare impresa. "Non è facile – ha evidenziato Massimiliano Polacco, direttore generale Confcommercio Marche – se due aziende su cinque chiudono dopo cinque anni. Serve imparare a gestire gli alimenti, fare sia l’artista che l’imprenditore, formare, dare valore ai collaboratori, alla sala, all’accoglienza".

Il Forum ha fatto partire, attraverso la FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi) la Giornata della Ristorazione italiana che si terrà domani e alla quale hanno aderito circa 1200 imprese marchigiane di settore. Ad aprire l’evento il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che ha ribadito come questo ambito sia "un attrattore turistico di livello. Il turismo è un comparto importantissimo per il futuro di Ancona". Giacomo Bramucci, presidente Confcommercio Marche ha definito la ristorazione "una parte essenziale del nostro sistema economico capace di rappresentare i valori del territorio".

Al centro dell’incontro la Tavola rotonda “Non solo artisti ma imprenditori della ristorazione“, con relatori Mariella Organi, Miglior servizio in sala per il Gambero Rosso, Luca Santini, presidente Unione regionale cuochi Marche, Mario Di Remigio, presidente FIPE Confcommercio Pesaro e Urbino, Andrea Chiriatti, responsabile area lavoro FIPE, Deborah Pacetti Presidente del corso di studio Univpm "Food and beverage innovation and management" e il direttore Polacco. A coordinare il rettore Gian Luca Gregori. "Oggi sono imprese a tutti gli effetti – ha rilevato – che devono essere gestite in maniera adeguata, con un approccio multidisciplinare, che richiedono investimenti, gestione del personale, rispetto della normativa. Quindi occorre allargare, alla poetica preparazione dei piatti, anche competenze economiche e gestionali. Per questo esiste un corso di laurea della Politecnica, Food and Beverage, che affronta il tema delle competenze". Spazio poi a Roberto Costa, Ceo Rc Group che ha aperto 12 ristoranti in Italia e 5 in Inghilterra mentre sulle normative è intervenuta la Dirigente del Servizio Sviluppo economico della Giunta regionale. A chiudere i lavori il presidente delle Francesco Acquaroli: "La nostra azione per il settore – ha detto – nasce dalle vostre esperienze e da una grande potenzialità del territorio che se sostenuta e alimentata diviene un fattore importante turismo e occupazione".