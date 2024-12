Il Fossombrone scappa, l’Ancona lo riprende

Ancona

1

Fossombrone

1

(3-5-2): Bellucci F. 5,5; Boccardi 6 (6’ st Magnanini 6), Codromaz 6,5, Rovinelli 6,5; Bugari 6 (15’ st Marino 6), Sare 6 (6’ st Belcastro 6), Gulinatti 6, Alluci 6,5, Pecci 6,5; Martiniello 7, Amadori 6 (40’ st Useini sv). A disp. Laukzemis, Bellucci N., Merighi, Sambou, Azurunwa. All. Gadda.

FOSSOMBRONE 1949 (4-4-2): Bianchini 6,5; Bianchi 6, Urso 6,5 (34’ st Bucchi sv), Camilloni 6,5 (11’ st Riggioni 6), Procacci 6; Amerighi 6,5, Conti 6, Pandolfi L. 6, Podrini 6 (28’ st 15 Pandolfi R. 6); Casolla 6 (28’ st Torri 6), Broso 7 (22’ st Kyeremateng 6). A disp. Amici, Riggioni, Tamburini, Maroncelli, Satalino. All. Fucili.

Arbitro: Ismail di Rovereto.

Reti: 35’ Brodo, 24’ st Martiniello (rig.).

Note - Ammoniti: Podrini, Pandolfi, Bianchi, mister Fucili, Alluci, Conti, Gulinatti, Belcastro e Useini; spettatori: 2.183 compresi abbonati e 28 ospiti, incasso 3857 euro; recuperi: 2’ + 5’; prima della partita premiato il magazziniere Marco Osimani per i suoi 30 anni a fianco ai colori biancorossi.

Un gol per tempo, a Broso risponde Martiniello su rigore, Ancona e Fossombrone alla fine si accontentano del pari, non senza lottare per tutta la partita. Per l’Ancona è il quinto risultato utile consecutivo, per i metaurensi un punto che invece arresta la striscia negativa dopo un folgorante avvio di campionato. Non è affatto una squadra in crisi, quella di mister Fucili, e lo dimostra sfruttando la prima e unica occasione dell’incontro per passare in vantaggio.

Per il resto è l’Ancona a fare la partita, con la consueta difficoltà in area di rigore avversaria, ma sempre pronta a giocare ogni pallone giocabile chiudendo il Fossombrone nella propria metà campo. Il primo tempo è quasi tutto di marca anconetana: infatti prima ci prova Gulinatti di destro abbondantemente fuori, poi su calcio d’angolo Bianchini non trattiene e Rovinelli calcia di sinistro verso la porta avversaria ma l’estremo del Fossombrone respinge ancora da terra. Poco dopo ecco il destro di Sare che però finisce altissimo.

Un po’ a sorpresa dopo la mezz’ora va a segno il Fossombrone: punizione dalla trequarti di Conti, Broso in area si smarca bene e firma il vantaggio calciando sul primo palo e sorprendendo Bellucci. L’Ancona getta in avanti, ma prima del riposo costruisce solo due tiri fuori, di Alluci e Codromaz, e un altro di Alluci parato in due tempi da Bianchini da fuori area.

Nella ripresa con il trascorrere dei minuti l’iniziativa dell’Ancona si trasforma in forcing e al 22’ su calcio d’angolo di Alluci l’arbitro ravvisa un fallo di mano in area di rigore del Fossombrone e fischia rigore: Martiniello dagli undici metri spiazza Bianchini e rimette la gara in equilibrio. L’Ancona finisce in avanti, ma il Fossombrone fa buona guardia e strappa un punto al Del Conero.

Giuseppe Poli