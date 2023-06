Il fotosegnalamento e la dattiloscopia, intesa tra Polizia e Università

Nuovo protocollo di intesa tra il gabinetto di Polizia Scientifica di Marche Abruzzo e l’Università Politecnica delle Marche. L’obiettivo del documento è lo svolgimento di progetti di ricerca riguardanti il fotosegnalamento e la dattiloscopia 2.0, l’analisi di comportamenti violenti e la mappatura di scenari. Una collaborazione dunque sempre più fitta tra il dipartimento della Pubblica Sicurezza, la direzione centrale anticrimine della Polizia, il Gabinetto interregionale della scientifica e l’ateneo dorico. In ballo, ci sono progetti di ricerca sulle applicazioni di metrologia forense e analisi di immagini, ma anche stage, tirocini, tesi e qualsiasi altra attività volta ad una migliore realizzazione dei propri compiti istituzionali. Alla conferenza di ieri, c’erano sia il questore dorico, Cesare Capocasa sia il rettore Univpm, Gian Luca Gregori. "La collaborazione ribadita con questo nuovo protocollo – ha detto Gregori – mostra l’impegno congiunto a proseguire per lo sviluppo di progetti di innovazione, attraverso la ricerca scientifica a servizio del territorio. Solo grazie alla collaborazione tra dipartimenti con diverse competenze e con un lavoro di ricerca non verticale, si possono realizzare nuovi obiettivi strategici". "Crediamo nell’importanza delle collaborazioni – gli ha fatto eco Capocasa – per condividere esperienze e strategie comuni. Dobbiamo affrontare e contrastare la criminalità implementando le metodologie finora usate con nuove tecnologie, allo scopo di migliorare di continuo e fornire nuovi strumenti che consentano alle Forze di Polizia di contrastare ogni forma di criminalità a difesa dei cittadini e della sicurezza comune".

ni.mor.